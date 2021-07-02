Gündem Evlat nöbetindeki ailelere şeref sözü veren CHPli vekil sözünü tutmadı Biz anladık HDP CHP hepsi aynı
DİYARBAKIR

Evlat nöbetindeki ailelere 'şeref sözü' veren CHP'li vekil sözünü tutmadı: Biz anladık HDP CHP hepsi aynı

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Diyarbakır'da, evlatları PKK tarafından kaçırıldığı için HDP binası önünde nöbet tutan aileleri görmezden gelerek otelden çıkmaya çalışan CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, ailelere verdiği sözü tutmadı. Konuya ilişkin açıklama yapan evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş, "Gelmesem istifa edeceğim dedi, ben istifasını bekliyorum.Biz anladık ha HDP, CHP İYİ Parti hepsi aynı, bu anne ve babaların sesini duymuyorlar gözlerini kapatıyorlar" dedi.

Haber Merkezi İHA
Evlat nöbetindeki ailelere şeref sözü veren CHPli vekil sözünü tutmadı: Biz anladık HDP CHP hepsi aynı
CHP'li vekil sözünü tutmadı, aileler tepki yağdırdı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP İl Binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 669’uncu gününde de devam ediyor.

Geride kalan gün, ailelerin bulunduğu otelde yemeğe gelen CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, aileleri görünce arka taraftan kaçmak istedi, durumu fark eden aileler aracın önünü kesti.

Ailelerle zorunlu görüşme yapan Hakverdi, oturdukları yerde ailelerin Genel Başkan Yardımcısı ile görüşme sağlayarak yarın aileleri ziyarete geleceği sözü vererek aracına binip gitmişti.

Evlat nöbeti tutan ailelerden kendilerini görmezden gelen CHP'li vekile sert tepki: Destek vermeseniz HDP bitmişti
GÜNDEM
Evlat nöbeti tutan ailelerden kendilerini görmezden gelen CHP'li vekile sert tepki: Destek vermeseniz HDP bitmişti

CHP'li vekil verdiği sözü tutmadı

Ailelerden Celil Begdaş’ın iletişim numarasını alarak arayacağını söyleyen Hakverdi, Begdaş’ın “Sizi bekliyoruz” diye aradığı cep telefonuna iddiaya göre “Cumartesi anneleri ve şehit aileleri tepki gösterdi” diyerek cevapladı.

Bunun üzerine gelmeyen CHP’lilerle ilgili basın açıklaması yapan aileler, sert tepki göstererek şeref sözünü hatırlattı.

CHP'li milletvekiline evlat nöbetindeki aileler tepki verdi: Şeref sözü vermiştin sabahtan beri bekliyoruz
OYNAT 00:53
CHP'li milletvekiline evlat nöbetindeki aileler tepki verdi: Şeref sözü vermiştin sabahtan beri bekliyoruz
Diyarbakır'a gelerek HDP İl Binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti koronavirüse rağmen 669'uncu gününde de devam ediyor. Bulundukları otelde yemeğe gelen CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, aileleri görünce arka taraftan kaçmak istedi, durumu fark eden aileler aracın önünü kesti.

Milletvekiline çağrıda bulunan aileler Hakverdi'ye sert tepki gösterdi. Ailelerle zorunlu görüşme yapan Hakverdi, oturdukları yerde ailelerin Genel Başkan Yardımcısı ile görüşme sağlayarak yarın aileleri ziyarete geleceği sözü vererek aracına binip gitti.

Ailelerden Celil Begdaş, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin istifasını beklediğini kaydetti. Begdaş, “Dün CHP'liler otele gelmişti, aileler olarak derdimizi anlatmaya gittik, oda bize söz verdi çadıra geleceğini söyledi. Biz anne ve babalar olarak burada onu bekliyoruz.

CHP yola, vicdana gelip elini HDP'den çeksinler. Demek ki HDP talimat verdi gelmediler, dün söz aldık aileler bekliyor hani nerede. Gelmesem istifa edeceğim dedi, ben istifasını bekliyorum. Biz anladık ha HDP, CHP İYİ Parti hepsi aynı.' dedi.

"Gelmezsem istifa edeceğim dedi, ben istifasını bekliyorum"

Evlat nöbeti tutan baba Celil Begdaş, Hakverdi’nin istifasını beklediğini kaydetti.

Begdaş, “Dün CHP’liler otele gelmişti, aileler olarak derdimizi anlatmaya gittik, oda bize söz verdi çadıra geleceğini söyledi. Biz anne ve babalar olarak burada onu bekliyoruz. Demek ki bunlar başkasının emrinin altında çalışıyorlar, cumartesi anneler aramış, hangi şehit aileleri anlamadım herhalde teröristlerden bahsediyor, onlar aramış sen neden oraya gittin diye emir vermişler buraya gelmeyecekler. Sabah geliyorum dedi, sonra gelmeyeceğim dedi, daha sonra tekrar arayarak eş başkanlarımız gelecek dedi, 15 tane milletvekili hepsi beraber Diyarbakır’da, bazıları bunlara emir verdiler, dün söz verdi şeref sözü diye verdi. Biz burada onu bekliyorduk, buradan sesleniyorum kim talimat verdiyse gelip burada açıklama yapsınlar. Bana şehit ve cumartesi annelerinden tepki almışım dedi, biz ne yaptık sana anne ve babaların yüreği yanıyordu derdimizi anlattık. CHP yola, vicdana gelip elini HDP’den çeksinler. Demek ki HDP talimat verdi gelmediler, dün söz aldık aileler bekliyor hani nerede. Gelmesem istifa edeceğim dedi, ben istifasını bekliyorum. Biz anladık ha HDP, CHP İYİ Parti hepsi aynı, bu anne ve babaların sesini duymuyorlar gözlerini kapatıyorlar” dedi.

Evlat nöbetindeki ailelerden CHP'li vekile tepki: Siz HDP'ye destek vermeseydiniz HDP bitmişti
OYNAT 02:05
Evlat nöbetindeki ailelerden CHP'li vekile tepki: Siz HDP'ye destek vermeseydiniz HDP bitmişti
Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde PKK tarafından kaçırılan evlatları için nöbet tutan aileler, kaldıkları otele gelen fakat kendilerini görmeden otelden çıkış yapmak isteyen CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin önünü keserek tepki gösterdi: Siz o HDP'ye destek vermeseydiniz o HDP bitmişti. Sizden yardım istemiyoruz, destek vermeyin yeter.
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