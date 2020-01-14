Eyleme gel çocukları iste

Çocukları HDP’liler tarafından kandırılıp PKK’ya götürülen ailelerin evlat nöbetinde 133 gün geride kaldı. HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 Eylül 2019’dan bu yana oturma eylemi yapan anne-babalar, HDP ile yakınlaşan CHP’ye tepki gösterdi. HDP’nin tutuklu bulunan eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yazdığı ‘Devran’ adlı öykünün tiyatrosuna katılan CHP’lilere ateş püsküren ailelerden, oğlu Özkan’ı bekleyen Süleyman Aydın, HDP’nin PKK olduğunu belirterek bunu görmezden gelen CHP’lileri kınadı.

CHP ÖNÜNDE ÇADIR KURACAĞIZ

“Siz bunların tiyatrosunu yapacağınıza, buraya gelin de bizim derdimizi dinleyin. Selahattin Demirtaş teröristtir. Onun tahliyesini isteyen CHP bu fotoğrafı görsün. Demirtaş’ın tahliyesini isteyeceğinize, gelin de önce bizim çocuklarımızı isteyin. Kemal Kılıçdaroğlu, hani sen Türkiye’ye taliptin? Buraya gel, çocuklarımızı onlardan iste. Teröristlere destek vermeyin, siz destek verdikçe bizim çocuklarımızı dağa götürüyorlar” diyen Süleyman Aydın, CHP’nin HDP ile ittifaka devam etmesi halinde CHP’den de çocuklarını isteyeceklerini, CHP önünde de çadır kuracaklarını söyledi.

5 DAKİKALIĞINA GELEMEDİLER!

Oğlu Yusuf için oturma eylemine devam eden Celil Begdaş da söz konusu tiyatroya katılan CHP’liler ve sanatçıları kınadı. Begdaş, “Bir tiyatro oyunu çıkardılar, hepsi gidip bir araya geldi. Buraya 5 dakika gelemezler miydi, bu insanlara destek veremezler miydi? Hepsini kınıyorum, inşallah onların da başına gelir. Biz burada tiyatro oynamıyoruz, çocuklarımızı istiyoruz. Meclisteki tüm partilere sesleniyor buraya gelmeyenleri de kınıyorum” şeklinde konuştu. Diğer anne-babalar da çocuklarına örgütten kaçıp teslim olmaları çağrısında bulundu.

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Tepki çeken o fotoğraf

CHP'li isimler Demirtaş'ın yazdığı öykünün tiyatrosuna gitti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, Selahattin Demirtaş’ın yazdığı öykünün tiyatrosuna gitmesi tepki çekti. Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan aileler de Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, HDP’li Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder’le birlikte samimi fotoğraf veren CHP’lilere ateş püskürdü.

İki aile daha nöbette

Gevriye Ayhan

4 ailenin çocuklarına kavuşması, diğer anne-babaları da umutlandırdı. HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine dün iki aile daha katıldı. Evlat nöbetindeki ailelerin sayısı 68’e ulaştı. Bingöl’den gelen Metin Açan 8 yıl önce 18 yaşında dağa götürülen oğlu Hakan ile 4 yıl önce 24 yaşında dağa götürülen oğlu Harun’a kavuşmak ümidiyle, Gevriye Ayhan ise Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinden dağa kaçırılan kızı Pelda için eyleme dahil oldu.

4 ailenin çocuklarına kavuşması, diğer anne-babaları da umutlandırdı. HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine dün iki aile daha katıldı. Evlat nöbetindeki ailelerin sayısı 68’e ulaştı. Bingöl’den gelen Metin Açan 8 yıl önce 18 yaşında dağa götürülen oğlu Hakan ile 4 yıl önce 24 yaşında dağa götürülen oğlu Harun’a kavuşmak ümidiyle, Gevriye Ayhan ise Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinden dağa kaçırılan kızı Pelda için eyleme dahil oldu. KIZIN DAĞA GİTMİŞ

5 yıl önce sabah evden çıkan kızından bir daha haber alamadığını söyleyen anne, kızını bulmak için o dönem HDP İl Başkanlığına geldiğini anlattı. “Dağa buradan gönderildiğini söylediler. Ben de gelip sordum. Bir kız çekmeceyi açtı, not çıkardı ve bana ‘Kızın dağa gitmiş’ dedi” diyen Ayhan, komşusunun çocuğu gelince eyleme katılma kararı aldığını söyledi.