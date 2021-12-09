Gündem Ezilmekten kurtulup saldırıya uğrayan köpeğe Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek sahip çıktı
AFYONKARAHİSAR

Ezilmekten kurtulup saldırıya uğrayan köpeğe Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek sahip çıktı

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, minibüsün altında kalmaktan kurtulduktan sonra bir kişinin saldırısına uğrayan köpeğe sahip çıktı. Köpeğin tedavisinin yapıldığını ve barınağa teslim edildiğini açıklayan Vali Çiçek, "İnsanlıkla asla bağdaşmayan bu davranışın cezasız kalmaması için adli ve idari süreç başlatılmıştır." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ezilmekten kurtulup saldırıya uğrayan köpeğe Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek sahip çıktı
​Ezilmekten kurtulup saldırıya uğrayan köpeğe ​Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek sahip çıktı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde minibüsüyle ilerleyen sürücü, yolda yatan köpeği son anda fark edip durunca, hayvan ezilmekten kurtuldu.

Minibüsün altından çıkıp kaçmaya çalışan köpeğe kaldırımdaki kişinin trafik dubası fırlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tepki çeken görüntülerin medyada yer almasının ardından Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek harekete geçti.

Köpeğin tedavisini yaptıran ve barınağa teslim eden Vali Çiçek, sosyal medya hesabından o anlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Minibüsün altında ezilmekten son anda kurtulan köpeğe duba fırlattı
OYNAT 00:28
Minibüsün altında ezilmekten son anda kurtulan köpeğe duba fırlattı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde minibüsüyle ilerleyen sürücü, yolda yatan köpeği son anda fark edip durunca, hayvan ezilmekten son anda kurtuldu.

Minibüsün altından çıkıp kaçmaya çalışan köpeğe kaldırımdaki kişinin trafik dubası fırlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"ADLİ VE İDARİ SÜREÇ BAŞLATILDI"

Vali Çiçek, "İlimizde bir köpeğe trafik dubasıyla saldıran şahsın görüntüsünü ne yazık ki izledim. İnsanlıkla asla bağdaşmayan bu davranışın cezasız kalmaması için adli ve idari süreç başlatılmıştır. Minik dostumuzun da veteriner tedavisi yapılıp barınağa teslim ettik. Olayın takipçisi olacağız" dedi.

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