​Ezilmekten kurtulup saldırıya uğrayan köpeğe ​Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek sahip çıktı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde minibüsüyle ilerleyen sürücü, yolda yatan köpeği son anda fark edip durunca, hayvan ezilmekten kurtuldu.

Minibüsün altından çıkıp kaçmaya çalışan köpeğe kaldırımdaki kişinin trafik dubası fırlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tepki çeken görüntülerin medyada yer almasının ardından Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek harekete geçti.

Köpeğin tedavisini yaptıran ve barınağa teslim eden Vali Çiçek, sosyal medya hesabından o anlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.

OYNAT 00:28 Minibüsün altında ezilmekten son anda kurtulan köpeğe duba fırlattı Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde minibüsüyle ilerleyen sürücü, yolda yatan köpeği son anda fark edip durunca, hayvan ezilmekten son anda kurtuldu.



Minibüsün altından çıkıp kaçmaya çalışan köpeğe kaldırımdaki kişinin trafik dubası fırlattığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.



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"ADLİ VE İDARİ SÜREÇ BAŞLATILDI"

Vali Çiçek, "İlimizde bir köpeğe trafik dubasıyla saldıran şahsın görüntüsünü ne yazık ki izledim. İnsanlıkla asla bağdaşmayan bu davranışın cezasız kalmaması için adli ve idari süreç başlatılmıştır. Minik dostumuzun da veteriner tedavisi yapılıp barınağa teslim ettik. Olayın takipçisi olacağız" dedi.

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