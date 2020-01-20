Gündem Facianın eşiğinden dönüldü Balataları ısınan TIRın lastikleri yandı
KIRIKKALE

Facianın eşiğinden dönüldü: Balataları ısınan TIR'ın lastikleri yandı

Kırıkkale'de Kılıçlar köyü mevkisinde seyir halinde bulunan TIR'ın balataları ısındığı için sağ ön tekeri ve dorsenin sağ orta lastiği yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı güçlükle kenara çekerek yanan lastikleri söndürdü.

Haber Merkezi İHA
TIR'ın yanan lastiği
TIR'ın yanan lastiği

Kırıkkale’de seyir halinde ilerleyen tırın balataları ısınması sonucu lastiklerinin yanmasına neden oldu.

İHA
TIR'ın yanan lastiği

TIR'I YANMAKTAN SON ANDA KURTARDI

Olay, gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara karayolu üzerindeki Kılıçlar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 33 DEB 20 plakalı TIR'ın, balataları ısınması sonucu çekicinin sağ ön ile dorsenin sağ orta lastikleri yanmaya başladı. TIR sürücüsü lastiklerinin yandığını fark edince aracını yol kenarına çekti. Daha sonra kendi imkanlarıyla söndürmeyi başaran sürücü, TIR'ı yanmaktan kurtardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tedbir amaçlı hazır bulundu. Polis ve jandarma ekipleri de bir süre yol güvenliğini sağladı.

İHA
TIR'ın yanan lastiği

İHA
TIR'ın yanan lastiği

İHA
TIR'ın yanan lastiği
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