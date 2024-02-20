Fahrettin Altun üstüne basa basa söyledi: İsrail'in savaş suçlarını kayda geçireceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun , Gazze'de Soykırım: Yeni Kanıtlar panelinde konuşarak, önemli açıklamalar yaptı.





İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlar hakkında konuşan Altun, Gazze'de soykırım yapıldığının altını bir kez daha çizdi.





Gazze'de kültürel anlamda da bir soykırım olduğunu söyleyen Fahrettin Altun, bölgenin manevi varlığının yok edildiğini söyledi.





Altun, devam eden açıklamasında şu ifadeleri kullandı;





İsrail'in savaş suçları kayda geçecek





Ben bu paneli inancın ve iradenin yansıması olarak görüyorum. İnanıyorum ki bu toplantı İsrail'in Gazze'de işlediği cürümlerin hukuk, tarih ve insanlığın vicdanı önünde kayda alındığı, alınacağı başlıca etkinlerden biri olacak.





Bizler bu tür etkinliklerle sahada gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, elde ettiğimiz görüntülerle İsrail'in katliamlarını iddia edilen değil somut delilleri olan savaş suçları olarak kayda geçireceğiz. Çabamız bu yönde.





"İsrail Gazze'de büyük bir soykırım suçu işliyor"





Bu çalışmalarda birçok arkadaşımızın çok fedakar çalışmaları söz konusu. Bu arkadaşlarımı ve bu çalışmalarda emeği geçen değerli çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum, şükranlarımı arz ediyorum. Kıymetli misafirler; açık ve net bir şekilde şunu ifade etmek zorundayız.





Bugün Gazze'de apaçık bir soykırım yaşanıyor. Bugün İsrail, Gazze'de büyük bir soykırım suçu işliyor. İsrail soykırım başta olmak üzere Roma statüsünün suç olarak tanıdığı birçok ağır cürüm işledi, işlemeye devam ediyor.





"İsrail kültürel bir soykırıma da imza atıyor"





Soykırım suçu yalnızca bir toplu öldürme faaliyeti değildir. Soykırım bir halkın maddi ve manevi varlığına yönelen topyekûn bir saldırıdır. İsrail sadece Gazze'de yaşayan insanları toplu bir şekilde katletmiyor. Bölgenin manevi varlığını yok etmek için kültürel bir soykırıma da imza atıyor.





Saldırıların başlamasından bugüne kadar Gazze'de 194 camii ve 100 okul tamamen yıkıldı. 266 camii, 3 kilise ve 295 okul ise ağır hasar aldı. İsrail kültürü, gelenek ve görenekleri, bütün hafızasıyla bir halkın varlığını külliyen ortadan kaldırmaya çalışıyor.





"Söz konusu olan İsrail ise orada hukuktan değil hukuksuzluktan, adaletsizlikten, zulümden bahsetmek durumundayız"





Son günlerde İsrail'in, sözüm ona güvenli bölge diyerek insanları sürdüğü Refah bölgesine yönelik saldırıları, yürüttüğü soykırım politikasının apaçık bir örneğidir.





Bugün aynı zamanda Gazze'de insancıl hukuk İsrail tarafından tam anlamıyla yok sayılmaktadır. Malumlarınız insancıl hukuk, devletlerin silahlı çatışma anında nasıl kuvvet kullanacağını düzenleyen bir hukuk alanıdır. Fakat söz konusu olan İsrail ise orada hukuktan değil hukuksuzluktan, adaletsizlikten, zulümden bahsetmek durumundayız.











