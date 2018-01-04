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MANİSA

Manisa haber: Fahrettin Paşa'nın ismi Şehzadeler'de ölümsüzleşecek

Fahrettin Paşa'nın ismi Şehzadeler'de ölümsüzleşecek

Manisa'nın merkez iki ilçesinden biri olan Şehzadeler Belediyesi, 2018 yılının ilk belediye meclis toplantısında, AK Parti, MHP, CHP grupları ve bağımsız üyenin imzaladığı ortak önerge ile ilçede yeni yapılan bir parka Medine Müdafii olan Fahrettin Paşa'nın ismini vererek, Mukaddes Şehir Medine'nin komutanına vefa örneği gösterdi.

Haber MerkeziIHA
2018 yılının ilk belediye meclis toplantısında karar verildi.
2018 yılının ilk belediye meclis toplantısında karar verildi.

Şehzadeler Belediyesi, 2018 yılının ilk belediye meclis toplantısında önemli bir karara imza attı. AK Parti, MHP, CHP grup başkanvekilleri ve bağımsız meclis üyesinin ortak imzasıyla meclise sunulan bir önergede Şehzadeler ilçesi, Yarhasanlar Mahallesinde yapımı yeni tamamlanan bir parka Medine Komutanı Fahrettin Paşa isminin verilmesi önerisi kabul edildi.

"Fahrettin Paşa ismini gelecek nesillerimize taşıyacağız"

Yarhasanlar Mahallesinde yapılan parka Fahrettin Paşa ismini vererek, Medine Kahramanı Fahrettin Paşa’nın isminin gelecek nesillere taşıyacaklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Birleşik Arap Emirlikleri Dış İşleri Bakanı tarafından tarihle bağdaşmayan yakışıksız ifadelerin söylenmesine maalesef hepimiz şahit olduk. Şüphesiz ki ülkemizin yöneticileri, siyasi parti liderlerimiz gerekli cevapları en iyi şekilde vermişlerdir. Şehzadeler Belediyesi olarak bizde bugün Yarhasanlar Mahallemizde yeni yapmış olduğumuz bir parka istedik ki Medine Müdafii Fahrettin Paşa’nın ismini verelim oradan geçen herkes bu ismi görsün ve Fahrettin Paşayı tanısınlar. Parkın uygun bir yerine de Fahrettin Paşa kimdir? Biyografisini yazacağız ki vatandaşlarımız genç nesillerimizin de en iyi şekilde bilmesini sağlayacağız. İnşallah bu güzel parkımıza Fahrettin Paşa ismini verdikten sonra güzel de bir açılış töreni gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

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"Dünyada bir geçmişi olmayanlar, ecdadımız hakkında konuşamaz"

Parka Fahrettin Paşa isminin verilmesinin parktan ziyade kamuoyuna ve dünyaya güçlü bir mesaj olduğunu belirten Başkan Çelik, "Bu alanda parktan ziyade, ismin büyük manası ile kamuoyuna güçlü bir mesajı hep birlikte vermiş olacağız. Bu önergenin tüm guruplarımız ve bağımsız üyemizin imzası ile verilmiş olması da farklılıklarımız olsa da, ortak paydalarımız olduğu tarihimize, ecdadımıza sahip çıktığımız ve üç günlük dünyada bir geçmişi olmayanların tarihimiz ile ecdadımız ile ilgili ileri geri konuşmaya asla haklarının olmadığını, bütün kamuoyuna duyurmak açısından da son derece anlamlı olmuştur. Bu noktada bugün bu parkımıza Medine Kahramanı Fahrettin Paşa isminin verilmesi için önergeye benimle birlikte imza atan, AK Parti Grup Başkanvekilimiz İbrahim Onaylı’ya, MHP Grup Başkanvekili Ziya Elmalı’ya, CHP Meclis üyesi Yenal Yıldırım ve tüm meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

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"Fahrettin Paşa destan yazmıştır"

Fahrettin Paşa’nın Medine müdafaası esnasında esir düşmek pahasına Medine’yi teslim etmediğinin altını çizen Başkan Çelik, "Medine Müdafii Fahrettin Paşa kahramanlık destanları yazmıştır ve Medine’yi İngilizlerin işbirlikçilerine karşı son ana kadar kahramanca müdafaa etmiştir ve esir düşmek pahasına da pes etmemiştir. Bir kez daha Fahrettin Paşa’yı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Onların bırakmış oldukları bayrağı, bizler torunları olarak yere düşürmeden aynı istikamette devam edeceğiz inşallah” şeklinde konuştu.

Başkan Çelik’in yaptığı konuşmanın ardından, Yarhasanlar Mahallesi Karamızrak Caddesi üzerinde yeni yapılan parka Medine Müdafii Fahrettin Paşa isminin verilmesi tüm meclis üyelerinin oyu ile kabul edildi.

Canlı yayında Fahrettin Paşa'yı anlatırken gözyaşlarına boğuldu
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Canlı yayında Fahrettin Paşa'yı anlatırken gözyaşlarına boğuldu
Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doç Dr. Teyfur Erdoğdu, TVNET canlı yayınında Medine-i Münevvere Müdafii Fahrettin Paşa'yı anlatırken gözyaşlarına boğuldu.
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