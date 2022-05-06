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POLİTİKA

Öztrak'tan Kaftancıoğlu'na 'Sen sus' mesajı: Partimizin görüşlerini biz açıklarız

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partilerinin 'mültecileri geri gönderme' vaadiyle çelişen açıklamalar yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na göndermede bulundu. Mültecileri 'geri yollama' konusundaki görüşlerinin değişmediğini söyleyen Öztrak, "Partimizin görüşlerini Genel Başkanımız, Parti Sözcüsü ve Grup Başkanvekilleri açıklar." dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Faik ​Öztraktan Canan Kaftancıoğluna Sen sus mesajı
Faik Öztrak - Canan Kaftancıoğlu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyada katıldığı bir sohbet yayınında, mültecilerle ilgili "Tamamını gönderemeyiz, kalanlar entegre edilecek" diye konuşmuştu.

'Suriyelileri göndereceğiz' diyen Kılıçdaroğlu'na Kaftancıoğlu'ndan yanıt: Bunun bir gerçekliği yok
GÜNDEM
'Suriyelileri göndereceğiz' diyen Kılıçdaroğlu'na Kaftancıoğlu'ndan yanıt: Bunun bir gerçekliği yok

Kaftancıoğlu'nun sözlerine, İzmir'in Çeşme ilçesinde basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak yanıt verdi.

Öztrak'tan Kaftancıoğlu'na 'Sen sus' mesajı: Partimizin görüşlerini biz açıklarız
OYNAT 00:26
Öztrak'tan Kaftancıoğlu'na 'Sen sus' mesajı: Partimizin görüşlerini biz açıklarız
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partilerinin 'mültecileri geri gönderme' vaadiyle çelişen açıklamalar yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na göndermede bulundu. Mültecileri 'geri yollama' konusundaki görüşlerinin değişmediğini söyleyen Öztrak, 'Partimizin görüşlerini Genel Başkanımız, Parti Sözcüsü ve Grup Başkanvekilleri açıklar.' dedi.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NA 'SEN SUS' MESAJI

Partilerinin mültecileri geri yollama konusunda başlangıcından beri tavrının net olduğunu söyleyen Öztrak, "Partimizin görüşlerini Genel Başkanımız, Parti Sözcüsü ve Grup Başkanvekilleri açıklar. Suriyelileri geri gönderme konusunda başlangıçtan beri tavrımız nettir. En geç iki yıl içerisinde ülkelerine gönderilmeleri, aziz milletimize taahhüdümüzdür" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Suriyelileri davulla zurnayla göndereceğiz
OYNAT 00:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Suriyelileri davulla zurnayla göndereceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de yaptığı konuşmada Suriyeli mültecilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriyelilerin ülkelerine geri gönderilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, 'Hiç meraklanmayın, en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi davulla, zurnayla memleketlerine göndereceğiz. Buraya arzu ederlerse turist olarak gelebilirler. Kapılarımız açık, gezebilirler.' ifadelerini kullandı.
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