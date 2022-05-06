Öztrak'tan Kaftancıoğlu'na 'Sen sus' mesajı: Partimizin görüşlerini biz açıklarız

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyada katıldığı bir sohbet yayınında, mültecilerle ilgili "Tamamını gönderemeyiz, kalanlar entegre edilecek" diye konuşmuştu.

GÜNDEM 'Suriyelileri göndereceğiz' diyen Kılıçdaroğlu'na Kaftancıoğlu'ndan yanıt: Bunun bir gerçekliği yok

Kaftancıoğlu'nun sözlerine, İzmir'in Çeşme ilçesinde basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak yanıt verdi.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NA 'SEN SUS' MESAJI

Partilerinin mültecileri geri yollama konusunda başlangıcından beri tavrının net olduğunu söyleyen Öztrak, "Partimizin görüşlerini Genel Başkanımız, Parti Sözcüsü ve Grup Başkanvekilleri açıklar. Suriyelileri geri gönderme konusunda başlangıçtan beri tavrımız nettir. En geç iki yıl içerisinde ülkelerine gönderilmeleri, aziz milletimize taahhüdümüzdür" dedi.