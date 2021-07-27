Faşistliğin sınırı yok: CHP mültecileri böyle gönderecek​

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun günlerdir dile getirdiği “Plan ve programımız hazır. İktidarımızda Suriyeli misafirlerimizle helalleşip iki yılda memleketlerine uğurlayacağız” vaadini nasıl gerçekleştireceğini CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ortaya çıkardı. Yerel seçimler öncesi ‘Bolu’da Suriyeli görmek istemiyoruz’ diyen, belediye başkanlığını kazandıktan sonra ilk ırkçı ‘hizmeti’ni Suriyelilere verilen yemeği keserek yapan CHP’li Özcan, şimdi de kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıkladı.

OYNAT 00:59 CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: Yabancı uyruklulardan 10 kat fazla su faturası ücreti alacağız CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Suriyelileri ülkelerine göndereceğiz' açıklamasından sonra CHP'li Bolu Belediyesi harekete geçti. Yerel seçimler öncesi 'Bolu'da Suriyeli görmek istemiyoruz' diyen, belediye başkanlığını kazandıktan sonra ilk ırkçı 'hizmeti'ni Suriyelilere verilen yemeği keserek yapan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şimdi de kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıkladı. Özcan, bu kararını 'Arkadaş, yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İş yeri ruhsatı vermiyorum' diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik' diyerek savundu.



Özcan, 'Arkadaş, yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İş yeri ruhsatı vermiyorum' diyorsun gitmiyorlar. Biz yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta belediye meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat katı atık vergisi ücretine zam yapacağız.



Bunu niye yapıyoruz? Gitsinler istiyoruz. Bu misafirlik uzadı. Benim elimde yetki yok ki zorla, zabıtayla şehrin dışına bırakıp koyayım. Bir ara sınırlar açıldığında biz otobüsleri ücretsiz yapıp insan gönderdik. Şimdi de göndermeye hazırız. Gönderelim gitsin.' dedi.

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YENİ ÖNLEMLER ALMIŞ

Adeta “Suriyeliler için yaşanmaz bir ortam hazırlayacağız” itirafı yapan Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklularla ilgili yeni bir karar aldıklarını ifade etti. Yabancı uyruklulara belediyeden yapılan yardımları kestiklerini anımsatan Özcan, “Yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. İş yeri ruhsatı vermiyorsun gitmiyorlar. Bundan sonra yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta Belediye Meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa su fiyatlarına ve katı atık ücretlerine başta olmak üzere farklı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu, aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat da katı atık vergisine zam yapacağız” dedi.

GÖNDERELİM GİTSİN

Özcan, bunu yabancı uyrukluların kentten ayrılması ve kendi ülkelerine gitmesi için yapacaklarını ilan ederek, “Bu misafirlik uzadı artık diyoruz. Elimde yetki yok ki zorla zabıtayla şehrin dışına bırakıp koyayım. Sayın Cumhurbaşkanı, ‘Sınırları açıyorum’ dedi. Biz otobüsler dolusu insan gönderdik. Şimdi de göndermeye hazırız. Hazır Esad da istiyor işte, ‘Gönderin benim vatandaşlarımı’ diyor. Gönderelim gitsin. Daha ne kadar taşıyacağız bu yükü?” ifadelerini kullandı.

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‘UMURUMDA DEĞİL’