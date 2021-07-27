Faşistliğin sınırı yok: CHP mültecileri böyle gönderecek​

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun günlerdir dile getirdiği “Plan ve programımız hazır. İktidarımızda Suriyeli misafirlerimizle helalleşip iki yılda memleketlerine uğurlayacağız” vaadini nasıl gerçekleştireceğini CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ortaya çıkardı. Yerel seçimler öncesi ‘Bolu’da Suriyeli görmek istemiyoruz’ diyen, belediye başkanlığını kazandıktan sonra ilk ırkçı ‘hizmeti’ni Suriyelilere verilen yemeği keserek yapan CHP’li Özcan, şimdi de kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıkladı.
YENİ ÖNLEMLER ALMIŞ
- Adeta “Suriyeliler için yaşanmaz bir ortam hazırlayacağız” itirafı yapan Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklularla ilgili yeni bir karar aldıklarını ifade etti. Yabancı uyruklulara belediyeden yapılan yardımları kestiklerini anımsatan Özcan, “Yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. İş yeri ruhsatı vermiyorsun gitmiyorlar. Bundan sonra yeni önlemler almaya karar verdik. Önümüzdeki hafta Belediye Meclisi var. Yabancı uyruklu kim varsa su fiyatlarına ve katı atık ücretlerine başta olmak üzere farklı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu, aynı fiyattan suyu kullanamayacak. 10 kat suya, 10 kat da katı atık vergisine zam yapacağız” dedi.
GÖNDERELİM GİTSİN
Özcan, bunu yabancı uyrukluların kentten ayrılması ve kendi ülkelerine gitmesi için yapacaklarını ilan ederek, “Bu misafirlik uzadı artık diyoruz. Elimde yetki yok ki zorla zabıtayla şehrin dışına bırakıp koyayım. Sayın Cumhurbaşkanı, ‘Sınırları açıyorum’ dedi. Biz otobüsler dolusu insan gönderdik. Şimdi de göndermeye hazırız. Hazır Esad da istiyor işte, ‘Gönderin benim vatandaşlarımı’ diyor. Gönderelim gitsin. Daha ne kadar taşıyacağız bu yükü?” ifadelerini kullandı.
‘UMURUMDA DEĞİL’
- Türkiye’de yaşayan yabancı uyrukluların askerlik yapmadığını, vergi ödemediğini hatta yardım aldığını iddia eden Özcan, şöyle devam etti: “Bütün yabancı uyruklulara bu zammı yapacağız. Zaten bunların yüzde 99’u da malum kesimden oluyor. Bu kararların ardından bazılarının dava açacağını biliyorum. Gitsinler dava açsınlar. Birileri hakkımda suç duyurusunda bulunacak, insan haklarından bahsedecek, bana ‘faşist’ diyecek. Hiç umurumda değil. Karar iptal edilirse tekrar karar alırız.”