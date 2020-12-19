Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Fatihde 1 milyon dolarlık kuyumcu soygununu gerçekleştiren hırsız 13 yıllık çalışan çıktı
İSTANBUL

Fatih'de 1 milyon dolarlık kuyumcu soygununu gerçekleştiren hırsız 13 yıllık çalışan çıktı

İstanbul Fatih'de döviz bürosundan 1 milyon dolar çalan hırsızın, 13 yıldır iş yerinde kuryelik yapan kişi olduğu ortaya çıktı. Çaldığı paranın 100 bin dolarını kendisini Silivri'ye götüren taksici akrabasına, 50 bin dolarını avukata verdiğini, paranın bir kısmıyla ise villa, arsa ve lüks bir araç aldığını söyleyen döviz bürosu çalışanı tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Hırsızlığı yapan şahsın 13 yıldır iş yerinde kuryelik yaptığı belirlendi.
Hırsızlığı yapan şahsın 13 yıldır iş yerinde kuryelik yaptığı belirlendi.

İstanbul Fatih'de, İ.C, ve ortaklarına ait döviz bürosundan geçtiğimiz pazartesi günü 1 milyon dolar para çalındı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken olayın şüphelileri olarak Mehmet C, Serkan K, Hatice K, Fikret G, Hayat C, Sibel Ç, Sezai Ö, Kudret Ö, Çiğdem B, ve Mehmet Baran B'yi gözaltına alındı.

13 yıldır kurye olarak çalışıyormuş

Olayla ilgili araştırmalarını sürdüren polis ekipleri döviz bürosunda 13 yıldır kurye olarak çalışan Mehmet C.'nin 1 milyon dolar parayı çaldığını tespit etti. Mehmet C. ifadesinde, döviz bürosuna getirilen parayı kendisinin aldığını, daha sonra akrabası olan ve taksi şoförlüğü yapan Serkan K’yı kendisini Silivri'ye bırakması için aradığını, yolda Serkan K’ye paranın 100 bin dolarını verdiğini, 255 bin dolarla Sezai Ö, ile birlikte villa satın aldıklarını, 63 bin doları ile arsa satın aldıklarını, kendilerini savunması için avukata 50 bin dolar verdiğini, 73 bin dolara ise lüks bir otomobil aldığını söyledi.

Cezaevine gönderildiler

Gözaltına alınan şüphelilerden döviz bürosu çalışanı Mehmet C., akrabası Serkan K., ile Sezai Ö., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatice K., Fikret G., Hayat C., Sibel Ç., Kudret Ö., Çiğdem B., ve Mehmet Baran B. ise işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. 13 yıllık kurye Mehmet C.'nin 1 milyon doları çantasında götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih'te ayakkabısından tanıdıkları hırsızlık şüphelisine esnaf dayağı
GÜNDEM
Fatih'te ayakkabısından tanıdıkları hırsızlık şüphelisine esnaf dayağı

Kağıthane'de markette soygun girişimi anbean kaydedildi
OYNAT 00:52
Kağıthane'de markette soygun girişimi anbean kaydedildi
İstanbul Kağıthane'de bir marketten silahla gasp teşebbüsünde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Marketteki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti. Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Ilkın M'yi (33) olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. Güvenlik kamera kayıtlarında kapüşonlu ve yüzü maskeli şüphelinin markete geldiği, ardından kasanın bulunduğu odaya girdiği ve parayı alamadan elinde silahla çıktığı anlar görülüyor.

Ayrıca zanlının marketten ayrılırken kendisine yönelen bir çalışanın yüzüne silah doğrulttuğu anlar da görüntülere yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.


Abone Ol Google News
Rizespor Trabzonda öne geçti

Rizespor Trabzon'da öne geçti

​​Trabzonspor sahasında Rizespor'u konuk ediyor.
Gözyaşları sel oldu

Gözyaşları sel oldu

Koronavirüse yenilen Meral hemşireye hüzünlü tören.
İstanbul Boğazı’nda çöp adaları oluştu

​Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışını video-konferansla gerçekleştiriyor.

Binlerce kuş bir araya geldi

Binlerce kuş bir araya geldi

​Sığırcık kuşlarından görsel şölen.

Kendisini F-16 savaş uçağı gibi gösterebilecek.

Patlama sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.