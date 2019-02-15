Gündem Fatihte 15 milyon lira değerinde döviz gasp eden şüpheliler yakalandı
İSTANBUL

Fatih'te 1.5 milyon lira değerinde döviz gasp eden şüpheliler yakalandı

Fatih'te 1.5 milyon lira değerinde döviz gasp eden şüpheliler yakalandı

Fatih’te özel bir kargo şirketinden yaklaşık 1 buçuk milyon değerinde döviz gasp eden 3 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerden birinin silah zoruyla iş yerini gasp ettiği anlar ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haber Merkezi IHA
Döviz gasp eden 3 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı
Döviz gasp eden 3 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı

İstanbul Fatih'te özel bir kargo şirtketinden 1.5 milyon değerinde döviz gasp eden 3 şüpheli yakalandı.

Olay, Fatih, Nişanca Mahallesi, Koska Caddesi üzerinde 6 Şubat Çarşamba günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti.

Cadde üzerinde bulunan bir kargo şirketine gelen şüpheli çantadan silahını çıkarıp şirket çalışanına doğrultarak kasadaki paraları istedi. Kendisine silah doğrultulan çalışan, panik içerisinde kasada bulunan 200 bin dolar ve 50 bin euroyu silahlı şahsa uzattı. Aldığı paraları çantasına dolduran şüpheli, kargo şirketi çalışanını mutfağa götürerek kapıyı üzerine kilitledi. Bunun üzerine şüpheli para dolu çantayla beraber olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Kilitli olduğu mutfaktan kurtularak dışarı çıkan şirket çalışanı durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler şirkete ait güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alarak şüphelinin peşine düştü. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gasp olayını gerçekleştiren şüphelinin izine Bahçelievler’de rastladı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelinin arkadaşı olduğu öğrenilen Gürcisten uyruklu Goga Khurtsdze’ye ulaşarak gözaltına aldı. Emniyete getirilen şüpheli ifadesinde, kargo şirketini Avtandil Tabagari isimli arkadaşının gasp ettiğini belirtti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler Avtandil Tabagari ve Grigoli Kırknatze’yi Bahçelievler’de bulunan bir adreste kıskıvrak yakaladı.

Şüphelilerin üzerinden çıkan adreste yapılan aramalarda ise 19 bin dolar ve 4 bin euro döviz ele geçirildi.

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Gasp Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Goga Khurtsdze’nin çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Serbest bırakılan Goga Khurtsdze’nin verdiği bilgiler doğrultusunda gözaltına alınan şüpheliler Avtandil Tabagari ve Grigoli Kırknatze ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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