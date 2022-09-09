Gündem Fatihte başkan Turandan ahşap yapılara denetim
İSTANBUL

Fatih'te başkan Turan'dan ahşap yapılara denetim

Fatih Belediyesi ilçedeki tarihi yapıların en yoğun olduğu bölge olan Zeyrek’teki ahşap yapılarda yürütülen bakım ve onarım çalışmalarına devam ederken, Başkan Mehmet Ergün Turan yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatihte başkan Turandan ahşap yapılara denetim
Mehmet Ergün Turan

Fatih Belediyesi ilçedeki tarihi yapıların en yoğun olduğu bölge olan Zeyrek’teki ahşap yapılarda yürütülen bakım ve onarım çalışmalarına devam ederken, Başkan Mehmet Ergün Turan yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Başkan Turan, “Tarihi semtimiz Zeyrek’teki kendine özgü, hayranlıkla izlenecek güzelliğe sahip tarihi ahşap yapılarımızı geleceğe taşıyoruz. UNESCO Dünya Miras Alanı içinde kalan mahallemizdeki sivil mimarlık örneği tarihi ahşap yapılardaki bakım ve onarım çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

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