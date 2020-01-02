Gündem Fatihte bir kişi kaldırımda donarak hayatını kaybetti
İSTANBUL

İstanbul haberleri: Fatih’te bir kişi kaldırımda donarak öldü

Fatih’te bir kişi kaldırımda donarak hayatını kaybetti

Fatih’te kimliği öğrenilemeyen bir kişi kaldırımda donarak öldü. Merdivenlerde battaniyeye sarılı şekilde hayatını kaybeden kişinin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Hayatını kaybeden şahsın üzerinden kimlik çıkmadı.
Hayatını kaybeden şahsın üzerinden kimlik çıkmadı.

İstanbul'un Fatih ilçesi Emin Sinan Mahallesi Yeniçeriler Caddesi üzerinde merdivenlerde hareketsiz bir şekilde yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

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Kişinin donarak hayatını kaybettiğini tespit etti.

Donarak hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri merdivende hareketsiz halde duran kişiye yaptığı ilk incelemede kişinin donarak hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Üzerinden kimlik çıkmadı

Olay yeri inceleme ekipleri cesedin üzerinde incelemelerde bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve isminin İbrahim olduğu öğrenilen kişinin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için savcının talimatıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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