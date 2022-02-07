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İSTANBUL

Fatih'te tramvay hattının rayı kırıldı: Yolcular istasyonlara yürüdü

İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan Fındıkzade ile Çapa istasyonları arasında tramvay hattının bazı noktalarında kırılma meydana geldi. Ekiplerin müdahalesi sırasında seferler aksadı. Bazı yolcular, istasyonlar arasında yürümek zorunda kaldı.

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Haber Merkezi DHA
Fatihte tramvay hattının rayı kırıldı: Yolcular istasyonlara yürüdü
Tramvay seferlerinin aksaması nedeniyle mağdur olan vatandaşlar.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Fındıkzade ile Çapa durakları arasında saat 17.00 sıralarında rayların bazı noktalarında kırılma oldu.

Seferler iki durak arasında durduruldu. Ekipler arızayı gidermek için çalışma başlattı.

METRO İSTANBUL: TEKNİK BİR ARIZA YAŞANDI

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada. "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Yusufpaşa ve Çapa istasyonlarından aktarmalı olarak yapılmaktadır" denildi.

YOLCULAR İSTASYONLAR ARASINDA YÜRÜDÜ

Bunun üzerine bazı yolcular bu mesafeyi yay olarak, kat etti. Ekiplerin müdahalesiyle arıza giderildi. Seferler normal seyrine döndü.

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