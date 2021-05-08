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Gündem Fatma Şahin anneleri konu alan şiirleri okurken ağladı
POLİTİKA

Fatma Şahin anneleri konu alan şiirleri okurken ağladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anneler Günü'nü, edebiyat dünyasının önemli şairlerinin kaleme aldığı şiirleri okuyarak kutladı.

Haber Merkezi Diğer
Fatma Şahin anneleri konu alan şiirleri okurken ağladı
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anneler Günü'nü, edebiyat dünyasının önemli şairlerinin kaleme aldığı şiirleri okuyarak kutladı. Şahin, şiirleri seslendirdiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Başkan Fatma Şahin Anneler Günü sebebiyle şiir okuduğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı
OYNAT 04:53
Başkan Fatma Şahin Anneler Günü sebebiyle şiir okuduğu sırada gözyaşlarına hakim olamadı
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anneler Günü'nü, edebiyat dünyasının önemli şairlerinin kaleme aldığı şiirleri okuyarak kutladı. Şahin, şiirleri seslendirdiği sırada gözyaşlarına hakim olamadı.


  • Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Anneler Günü dolayısıyla Necip Fazıl Kısakürek'in 'Anneciğim', İbrahim Sadri'nin 'Hoşçakal Anne', Yavuz Bülent Bakiler'in 'Analar' ve Bestami Yazgan'ın 'Anne Sen Melek misin?' şiirlerini orkestra eşliğinde seslendirdi. Fatma Şahin'in şiirleri seslendirdiği sırada duygulanarak gözyaşı döktüğü görüldü.
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