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KAHRAMANMARAŞ

Fedakar annenin engelli çocukları için yol mücadelesi: Yardım bekliyor

Kahramanmaraş’ta bir anne doğuştan yürüme engelli olan 2 çocuğu için yol mücadelesi veriyor. 2 çocuğunu bugüne kadar dere yatağından kucağında taşıyarak okul servisine götüren Zeynep Basılgan, "Okula gitmeleri için onları bu dere yatağından servise götürürken çok zorlanıyorum. Bizlere kimse yardımcı olmuyor." dedi.

Haber Merkezi İHA
3 çocuk ve anneleri 30 yaşındaki Zeynep Basılgan.
3 çocuk ve anneleri 30 yaşındaki Zeynep Basılgan.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Kırmakaya Mahallesinde yaşayan 3 çocuk annesi 30 yaşındaki Zeynep Basılgan, evinin yolu olmaması nedeniyle doğuştan engelli 2 çocuğunu bugüne kadar dere yatağından kucağında taşıyarak okul servisine götürdü.

Bozuk olan yol.

İki engelli çocuğu için yıllardır yol mücadelesi verdiğini söyleyen anne Zeynep Basılgan, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Doğuştan engelli 2 çocuğum için gitmediğim, çalmadığım kapı kalmadı. Evimize giderken dere yatağından çocuklarımı kucağıma alarak götürüyorum. En büyük Oğlum Hanefi 10 yaşında küçük oğlum Yusuf Eren ise 4 yaşında. Okula gitmeleri için onları bu dere yatağından servise götürürken çok zorlanıyorum. Bizlere kimse yardımcı olmuyor."

3 çocuk ve anneleri 30 yaşındaki Zeynep Basılgan.

Yetkililere sesini bir türlü duyuramadığını söyleyen Basılgan, şu ifadeleri söyledi:

  • "Bir anne olarak çok zor durumdayım ve Allah kimsenin başına vermesin.12 yıldır evimize yol gelmiyor ve engelli iki çocuğumla bu çile yıllardır iki katına çıktı. Bir anne olarak sesimi duymalarını istiyorum ve engelli çocuklarım için yetkililerden yardım bekliyorum.”

3 çocuk ve anneleri 30 yaşındaki Zeynep Basılgan.

Oğlu ile her gün okula giden fedakar anne
OYNAT 01:17
Oğlu ile her gün okula giden fedakar anne
İzmir'de erken doğan ve sonraki süreçte kanamaya bağlı kısmi beyin felci gelişen, 6 aylıkken de fizik tedaviye başlayan 8 yaşındaki Çınar Akan, annesi Dilek Akan'ın desteği ile hayata tutunmaya çalışıyor. Bornova Ömer Seyfettin İlkokulu 2'nci sınıfta okuyan Çınar, tek başına ayakta durmakta bile zorlanıyor. Anne Dilek Akan, oğlunun eğitim alarak hayata karışması için her gün onunla okula gidiyor. Ders bitinceye kadar bahçede oğlunu bekleyen Akan, Çınar'ın tedavi masraflarını karşılamak için de siparişle sarma ve börek yapıp satıyor.
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