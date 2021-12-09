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MALATYA

Bu babanın hakkı ödenmez: Yürüyemeyen kızını 4 kilometre uzaklıktaki okula bisikletiyle götürüyor

Malatya’da yaşayan Suriyeli Bedran Hamed, yürümekte zorluk çeken kızını eğitim görebilmesi için her sabah bisikleti ile okula götürüp getiriyor.

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Haber Merkezi İHA
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Bu babanın hakkı ödenmez.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek mahallesinde yaşayan Suriye uyruklu baba Bedran Hamed, yürüyemeyen kızı Aya’yı her sabah bisikleti ile eğitim gördüğü Şehit Hasan Yıldırım İmam Hatip ortaokuluna götürüp getiriyor.

OKULA YÜRÜYEMİYOR


Suriye’de yaşanan iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve Malatya’da yaşamaya başladıklarını anlatan baba Bedran Hamed, kızı Aya Hamed’in küçük yaşta bir ameliyat geçirdiğini ve bu nedenle ayaklarında sorun olması nedeniyle yürüyemediğini söyledi. Bu nedenle her sabah okula kızını kendisinin götürüp getirdiğini ifade eden baba Bedran Hamed, “Kızımın ayaklarında sorun var tek başına yolda yürüyemiyor. Eğer akülü bir tekerlekli sandalye temin edilirse çocuğum kendisi de okula gidip gelebilir. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

"ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYORUM"

Yeşilyurt Şehit Hasan Yıldırım imam hatip ortaokulunda eğitim gören Aya Hamed ise kış olması ve havalarında soğuması ile okula gidip gelmenin kendileri için zor olduğunu söyleyerek, “Her sabah babam beni okula bisikletle getiriyor. Sabah soğuk ve yağmurlu oluyor, buradan yetkililere seslenmek istiyorum, tekerlekli sandalye istiyorum. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Benim gibi durumu iyi olmayan çocuklara ve ailelerine umut olmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Kızlarının eğitimi için her gün ölümü göze alıyor: Baba senin hakkını nasıl ödeyeceğiz
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. Özellikle kış ve ilkbahar mevsiminde hırçın sularla boğuşan babanın, kızlarının okuması için verdiği mücadele ise kameralara yansıdı. Görüntülerde kızların babalarının o halini korku dolu ses tonuyla izledikleri ve ağladıkları görünürken, baba ve kızları bir daha aynı korkuyu yaşamamak adına köylerine köprü yapılmasını istiyor.
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Çat ilçesine bağlı Muratcayırı Mahallesin’e bağlı Salkom mezrasında yaşayan 4 çocuk babası Deniz Yeşilbaş’ın okula giden 3 kız çocuğu için yaptığı fedakarlıkla görenleri duygulandırıyor. Özellikle kış mevsiminde Salkom mezrası önünden geçen Tuzla Çay’ının debisinin yükselmesiyle mezraya araç giriş ve çıkışı duruyor. Yeşilbaş, ise okula giden kızları Ela (11), Yağmur (9) ve Zeynep’i (7) Çay’dan karşıya geçirip okul servisine bindirmek için paçaları sıvayıp hırçın sulara giriyor.
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İlkbahar ve kış mevsiminde hava şartlarına rağmen pes etmeyen baba karlı yolları ve hırçın suları aşarak 3 kilometre yürüdükten sonra çocuklarını servise ulaştırıyor. Yazın ise debisi düşen dere aileye rahat bir nefes aldırıyor. Araç giriş ve çıkışının yazında sağlanmadığı köy mezrasında en azından suyun debisinin düşük olması baba ve kızlarını sevindiriyor.
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Baba Deniz Yaşilbaş, köyde yıllardır dereden karşıya geçmek için bir köprü olmadığını ifade ederek, “Köprümüz yok, köye ulaşım yok. Öğrencilerimizi okula götürürken çok zorlanıyoruz. Çocukları sırtımızda suyu geçirerek ana yola yürüyoruz. İlkbaharda ve kışın buradan geçemiyoruz. Daha önce bu su yüzünde 2 can kaybımız oldu” dedi.
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Kuraklık sonucu derenin debisinin düştüğünü bu yüzden kuraklığa sevinecek duruma geldiklerini belirten Yeşilbaş, “Erzurum’da bu yıl kuraklık var. Normalde kuraklığa sevinilmez ama biz seviniyoruz. Çünkü su ancak böyle azalıyor. Azaldığında rahat geçebiliyoruz. Devletimizden yardım istiyoruz. Buraya bir köprü yapılsın istiyoruz” şeklinde konuştu.
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Cep telefonu kameralarına yansıya görüntülerin her şeyi anlattığını söyleyen baba Deniz Yeşilbaş, “Ben suyu geçerken birisi benim videomu çekmiş. O video neler yaşadığımızı anlatmış. Halimiz ortada. Şuan suyun en az olduğu dönemdeyiz. Bu sene fazla yağmur yağmadığı için böyle oldu. İlkbaharda 3-4 ay çok ama çok zorlanıyoruz. Kışın zaten yollarımız açılamıyor. Suyun boyumuzu aştığı dönemler oluyor. Bir gün çocuğumuzu yola çıkarırken soğuktan neredeyse ayakları donuyordu” diye konuştu.
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Çocuklarının ‘baba senin nasıl hakkını ödeyeceğiz’ dediklerini aktaran Yeşilbaş, “Kendi çabalarımızla çocuklarımızla sırf çocuklarımız okusun diye mücadele ediyorum. Devletimize, milletimize ve bizlere hayırlı evlatlar olsunlar istiyorum. Gelecekleri parlak olur umarım, kimseye muhtaç olmazlar. Ülkeye faydalı olsunlar diye bu emeklerimiz. Bana baba senin hakkını nasıl ödeyeceğiz diyorlar. Bunu duymak bana yetiyor” dedi.
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Çocuklardan Ela Yeşilbaş babasının sudan geçerken halini görünce korktuğunu ve ağladığını kaydederek, “Köyümüzün önünde bir deremiz var. Deremiz taşıyor, oradan geçerken sürekli zorlanıyoruz. Kışın su neredeyse babamın boyuna geliyor. Sudan geçerken çok zorlanıyoruz. Bir videomuz vardı. Orada da görüldüğü gibi su az kalsın babamı götürüyordu. Babam sürüklendiğinde biz çok korktuk. Çok ağlamıştık. İşkence gibi yolumuz var. Yazında araç girişi olmadığı için yürüyerek geliyoruz. Araç köprü olmadığı için köyümüze gelemiyor” ifadelerini kullandı.
Kızlarının eğitimi için her gün ölümü göze alıyor: Baba senin hakkını nasıl ödeyeceğiz
Erzurum'da 4 çocuk babası Deniz Yeşilbaş, eğitim gören 3 kız çocuğunun okula gidebilmesi için köprüsü olmayan Tuzla Çayı'ndan çocuklarını sırtlayarak karşıya geçiriyor.


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