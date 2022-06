​“Festivalimiz, Malatya ve Yeşilyurt’a çok yakışacak”

Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt İlçe Kaymakamlığı ve İstanbul Yeşilyurt’lular Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan 27. Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali Tanıtım Toplantısı Gündüzbey Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Recep Bentli, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, Yeşilyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürü Süleymen Berktaş, İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz, Gündüzbey Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Şahintürk, Yerel ve Ulusal Medya Kuruluşlarının Temsilcileri, Cemiyet ve Dernek Başkanları ile basın mensupları katıldı.

REKLAM

23 Haziran’da başlayacak olan festivalin Yeşilyurt’un tarımına ve üreticilerine büyük katkılar sunacağını ifade eden Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, iki yıllık pandemi sürecine rağmen yaz dönemlerinde düzenlenen etkinliklerde kiraz üreticilerine ciddi destekler sağlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ise festivalin kültür ve spor ağırlıklı olmasının büyük önem taşıdığını ifade ederken, “ Yeşilyurt son yıllardaki sportif hizmetler ve yatırımlarla spor kenti olma yolunda hızla ilerlerken önümüzdeki hafta düzenlenecek olan kiraz festivalimizin ağırlıkla sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikleri barındırması bizleri mutlu etmektedir. Festivalimizin başarıyla geçmesi adına tüm desteği veriyoruz. 23 Haziran’da Melekbaba Gençlik Merkezinde ki ödül töreniyle başlayacak olan festival kapsamında düzenlenen sportif yarışmalarda dereceye giren sporcularımızın ödüllerini vereceğiz, şimdiden hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

REKLAM

27. Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivaline sağlık çalışanlarının onur konuğu olarak davet edilmelerinden büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Recep Bentli, “Festivalde sağlık çalışanlarını unutmayan İlçe Kaymakamımız ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde yerel yönetimlerimizden maddi ve manevi anlamda çok ciddi destekler aldık. Yeşilyurt Belediyemizde her daim yanımızda oldu, festivalimizde kentimize ve ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ise, “ Bu yıl 27’si düzenlenecek olan Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivalimizin hâyırlara ve berekete vesile olmasını temenni ediyorum. Festivalin tüm paydaşlarını tebrik ederken, göreve geldiği günden beri ilçemizin tamamına güzel hizmetler sunan Belediye Başkanımızı ayrıca kutluyorum. Melekbaba, Beylerderesi, Çırmıhtı ve kent merkezinde düzenlenecek olan etkinliklerle festivalin coşkusunu hep birlikte yaşayacağız, hayırlı olsun.” diye konuştu.

REKLAM

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 23 ile 26 Haziran günleri arasında düzenlenecek olan 27. Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivali için renkli ve hareketli bir program belirlediklerini söyledi.

27. Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivalinin Malatya ve Yeşilyurt’un sosyal, kültürel, ekonomik ve turizm hayatına büyük değerler katacağını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Tarihsel ve kültürel hazineleriyle, tabiat zenginlikleriyle, mesire alanlarıyla, gastronomisiyle, son dönemlerde hayata geçen dev yatırımlarla ülke çapında adını duyurmayı başaran güzel ilçemiz Yeşilyurt’umuzun tanıtımına büyük bir katkı sunan Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivalimizin bu yıl 27’ncini düzenleyeceğiz. İlçe Kaymakamlığımız ve İstanbul Yeşilyurtlular Derneğimiz ile ortaklaşa 23 ile 26 Haziran günleri arasında gerçekleştireceğimiz festivalimiz için dopdolu bir etkinlik takvimi hazırladık. Festivaller hiç şüphesiz kentlerin ve ilçelerin tüm zenginliklerin tanıtılması ve gelecek kuşaklara taşınmasında önemli bir misyon üstlenmektedir. Pandemi süreci nedeniyle son iki yıldır düzenleyemediğimiz, özlemle beklediğimiz festivalimizi pandemi tedbirlerinin kalkmasıyla birlikte birbirinden farklı etkinliklerimiz, konserlerimiz, müzik dinletilerimiz, sergilerimiz, kültürel ve sosyal aktivitelerimizle birlikte hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Pandemi nedeniyle millet olarak çok zor günler geçirdik, Rabbim o günleri bir daha göstermesin, sağlık her şeyin başıdır. Bizlerde bu yıl ki festivalimize sağlık çalışanlarımızı onur konuğu olarak davet etme kararı aldık. Kahraman sağlık ordumuzun bütün fertlerini festivalimizde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağız.” diye konuştu.

REKLAM

Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde dört gün sürecek olan sosyal ve kültürel etkinliklerle festivalin heyecanını ilçenin dört bir tarafına taşıyacaklarını sözlerine ekleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Göreve geldiğimiz günden beri yatırımlarımızda, projelerimizde ve hizmetlerimizde merkez-kırsal ayrımı asla yapmadık. Her festival döneminde olduğu gibi bu yıl ki festivalimizin heyecanı ve coşkusunun ilçemizin dört bir tarafında yaşanması içinde büyük bir titizlik gösterdik. Geçtiğimiz festivallere göre etkinliklerimizi daha farklı alanlara yaydık. Aylardır süren titiz ve özenle çalışmalarımız, görüşmelerimiz ve istişarelerimiz neticesinde Malatya ve Yeşilyurt’a yakışacak, hemşehrilerimizin taleplerine en güzeliyle karşılık vereceğine inandığımız, kentimizin ve ilçemizin turizm ve ekonomik hayatına büyük bir katkı sunacak olan güzel bir festival programı hazırladık. Çevre yolunun altı ve üstü kavramı artık kalmamıştır, bizler bu yıl ki festivalimizin startını bölgemizin en büyük spor kompleksi olan, 1.300’e yakın sporunun eğitim gördüğü Melekbaba Gençlik Merkezimizde vereceğiz. Gençliğe ve kültüre büyük yatırımlar yapan bir belediye olarak festivalimizi sağlık, gençlik ve kültür vizyonuyla gerçeğe dönüştüreceğiz. 23 Haziran Perşembe günü Melekbaba Gençlik Merkezinde düzenleyeceğimiz kültür, sanat ve spor etkinlikleri ödül töreniyle başlayıp ardından el sanatları sergimiz ve müzik dinletimizle o günü tamamlayacağız. 24 Haziran Cuma günü ise saat 18:00’de Doğa Cadde AVM önünden Malatya Park AVM Konser alanına kadar kortej yürüyüşümüzü gerçekleştirip açılış törenimizi yaptıktan sonra ünlü sanatçımız Mustafa Ceceli’nin sahne alacağı konser programına ev sahipliği yapacağız. 25 Haziran Cumartesi günü ise saat 16:00’da Çırmıhtı Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızın olduğu Lezzet Caddemizde kültür, spor ve sanatsal etkinliklerimizin yanı sıra el sanatları sergisi ve yöresel yemek ikramlarımız olacak. İlçe Ziraat Odamız ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle ortaklaşa düzenlediğimiz En İyi Kiraz ve En Bakımlı Kiraz Bahçesi Yarışmasında dereceye giren üreticilerimize ödüllerini takdim edeceğiz. Ödül törenimizden hemen sonra Muhtarlar Korumuzun sahne alacağı müzik dinletisinden sonra saat 20:30’da Malatya Park AVM Yanı Konser Alanında ünlü sanatçımız Kıraç’ı sevenleriyle buluşturacağız.26 Haziran Pazar günü ise saat 17:30’da Beylerderesi Şehir Parkımızda kültür, sanat, spor etkinliklerimizin ödül töreni ile müzik dinletisinden sonra saat 20:30’da Malatya Park AVM Yanı Konser Alanında özellikle gençlerimizin büyük bir hayranlıkla takip ettikleri Manga Grubunu gençlerimizle buluşturacağız. Dört gün sürecek olan sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal bütün etkinliklerimize bütün Malatyalı ve Yeşilyurt’lu hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Aylardır bu festivale hazırlanan belediye ekiplerimiz etkinliklerimize gelecek olan misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayacaklar, ikramlarımız olacak. Tüm misafirlerimize Yeşilyurt’un turizmini, ekonomik yapısını ve doğal zenginliklerini en ince ayrıntısına kadar tanıtacağız, anlatacağız. Her yaştan, her kesime hitap eden bir festivalimizin coşkusu ve heyecanını 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızla birlikte doyasıya yaşayacağız. Hizmetlerimizin halka ulaşmasında her zaman köprü vaziyeti gören, bugün ki toplantımıza katılarak güzel önerilerini bizimle paylaşan çok değerli basın mensuplarımızın da yapacakları haber ve röportajlarla her zaman olduğu gibi yine Malatya ve Yeşilyurt’umuzun tüm güzelliklerini dünyanın dört bir tarafına servis ederek hizmetlerimize güzel bir katkı sunacaklarına yürekten inanıyorum. Bizler hep birlikte el ele verip gerek festivallerimizle gerekse de insan odaklı yatırımlarımızla Malatya ve Yeşilyurt’un daha fazla gelişmesi ve kalkınması için çalışıyoruz. Belediyemizin ev sahipliğinde düzenlenecek olan festivalimizin hayata geçme sürecinde desteklerini esirgemeyen başta İlçe Kaymakamlığımız ve İstanbul Yeşilyurtlular Derneğimiz olmak üzere İlçe Ziraat Odamıza, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize, kamu ve kurumlarımıza, muhtarlarımıza, kadın girişimcilerimize, üreticilerimize, konserlerimizde sahne alacak olan ünlü sanatçılarımıza, basın mensuplarımıza ve belediyemizdeki bütün mesai arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Festivalimiz şimdiden Malatya ve Yeşilyurt’a hâyırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

REKLAM

Festivallerin genel amacının yerel kültür ve yerel kimlikler ile kültürel mirasların gelecek kuşaklara aktarılması olduğunu ifade eden Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu, 27.Yeşilyurt Kültür, Spor ve Kiraz Festivalinin de Yeşilyurt’un tanıtımına büyük destek sunacağını ifade ederken, şunları söyledi; “Yaklaşık iki yıldır pandemiyle mücadele ediyoruz, bu süre zarfında bir çok etkinlik yapılamadı. Bu süreçte özellikle sağlık çalışanlarımızın çok büyük gayretleri ve emekleri oldu. Sağlık çalışanlarımızı onure etmek, onlara moral vermek, onların yanında yer aldığımız göstermek adına bütün sağlık çalışanlarımızı festivalimizde en güzel şekilde ağırlayacağız. Yeşilyurt’umuz ise son yıllardaki büyük dönüşümü nedeniyle 30’a yakın kentten daha kalabalık bir nüfusa ve ekonomik yapıya sahip, her geçen gelişimini sürdüren çok değerli bir ilçedir. İlçemizin kat ettiği mesafeyi göstermek ve tanıtmak açısından festivalimiz önemli bir yer kaplamaktadır. Festivalin düzenlenmesinde emek ve katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı etkinliklerimize davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.