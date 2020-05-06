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Gündem FETÖcü kriptolar yeniden harekete geçebilir Karlov modeli suikastın hava versiyonunu yapabilirler
POLİTİKA

FETÖ'cü kriptolar yeniden harekete geçebilir: Karlov modeli suikastın hava versiyonunu yapabilirler

Darbe çağrılarının yeniden gündem olduğu bugünlerde dikkat çeken bir suikast analizi gözlerden kaçmadı. FETÖ'nün kriptolar üzerinden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un öldürüldüğü suikast benzeri bir girişimin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı uçakla seyahat esnasında yapılabileceği öngörüsünü dile getiren Metin Külünk, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ'cü kripto yapılanma bir suikast ihtimalini tekrar gündeme getirdi. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un, 19 Aralık 2016'da bir fotoğraf sergisinde açılış konuşmasını yaptığı sırada silahlı saldırıya uğramasının bir benzeri havada yapılabilir mi? Haberajandanet.com sitesinde Metin Külünk'ün yer alan siyasi analizine göre FETÖ'cü hainler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alabilir. Son günlerde tekrar hortlayan darbe söylemlerine dikkat çekilen analizde FETÖ'nün suikastlarına tek tek dikkat çekildikten sonra Karlov benzeri bir suikastın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yapılabileceği tehlikesi olabilir mi sorusu yöneltildi.

Tüm unsurlar defalarca soruşturulmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, havada, uçuş güvenliği anlamında topyekûn özel tedbirlerle korunması gerektiği ifade edilen yazıda Erdoğan'a havada refakat edecek tüm güvenlik unsurlarının defalarca ve defalarca emniyet ve istihbarat soruşturmalarının birkaç kez daha gerçekleştirilmesi gerekmediği kaydedildi. Küçücük bir şüphenin dahi bulunduğu bir ismin, Erdoğan'ın uçuşuna refakat etmesine izin verilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.

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