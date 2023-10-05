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FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda yakalanmışlardı: Çok sayıda zanlı hakkında karar verildi

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerinde saklandığı belirlenen şüpheliler ile örgütün kadın öğrenci yapılanmasında faaliyet yürüttüğü değerlendirilen zanlıların yakalanması için 3 Ekim'de düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılardan 16'sı tutuklandı.

Semih Bozkuş
20:57 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
FETÖ operasyonu (Arşiv)

FETÖ operasyonu (Arşiv)

İzmir'de 3 Eylül'de düzenlenen FETÖ operasyonunda yakalanan zanlılardan 16'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün hücre evlerinde saklandığı belirlenen zanlılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 16'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri, haklarındaki yakalama kararları nedeniyle örgütün hücre evlerinde saklandığı belirlenen şüpheliler ile örgütün kadın öğrenci yapılanmasında faaliyet yürüttüğü değerlendirilen zanlıların yakalanması için 3 Ekim'de operasyon düzenlemiş, çok sayıda örgütsel dokuman ve dijital materyal ele geçirmişti.



#Adli Kontrol
#İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
#operasyon
#FETÖ
#Hücre Evi
42 dakika önce
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