FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda yakalanmışlardı: Çok sayıda zanlı hakkında karar verildi

İzmir'in Konak ilçesinde polis memuru A.E.Ö. (41), sokakta karşılaşınca tartıştığı eski kadın arkadaşı Elvin Özütaştan (42) ile erkek arkadaşı Fehmi Kaan Berberoğlu'na (46), tabancayla kurşun yağdırdı. Vücutlarına isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Özütaştan hayatına kaybederken, eski milli yüzücü olduğu belirtilen Berberoğlu ise tedaviye alındı.