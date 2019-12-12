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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 23'ü muvazzaf 25 şüpheliye soruşturma

Konya'da FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yapılan operasyon kapsamında, 23'ü muvazzaf asker olmak üzere 25 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. 12 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) sabit hattan FETÖ üyeleri tarafından ardışık arama yöntemi ile arandığı tespit edilen 23'ü muvazzaf asker olmak üzere toplam 25 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

  • Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Konya merkezli 12 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri hala devam ediyor. Diğer şüpheliler hakkında ise arama, elkoyma ve yakalama çalışmaları devam ediyor.

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