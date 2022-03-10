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DÜZCE

FETÖ’ye yardım eden zanlı saklandığı evde yakalandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan aranan şahsın Jandarma ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
FETÖ’ye yardım eden zanlı saklandığı evde yakalandı
FETÖ operasyonu

Düzce Merkez ilçe Konuralp Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler FETÖ/PDY örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan aranma kaydı olan emekli imam M. K. isimli şahsın Beyciler Mahallesinde bulunan bir evde saklandığına yönelik bilgiyi değerlendirdi.
Adrese yapılan baskında M.K. yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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