​Fidan cübbeyi giydi

Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen İrfan Fidan için AYM Yüce Divan Salonu’nda yemin töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile yüksek yargı üyeleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı törende Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, başkanvekilleri ve yeni üye İrfan Fidan, konukları kapıda karşıladı.

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Törende konuşan AYM Başkanı Arslan, Fidan’ı tebrik etti. Arslan, “AYM, ihlal tespit ettiğinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmetmektedir. Dolayısıyla bu bir tercih, takdir meselesi olmayıp kanundan ve bireysel başvurunun doğasından kaynaklanan bir zorunluluktur. Öte yandan Anayasa’nın ve kanunun açık hükümleri karşısında idari ve yargısal makamlar AYM kararlarını uygulamakla yükümlüdür. Bu mutlak yükümlülük esasen Anayasa’nın öngördüğü hukuk düzeninin ve hukuk devleti olmanın bir gereğidir” dedi.

AYM KARARLARI BAĞLAYICI

AYM Başkanı, “AYM kararlarının bağlayıcılığı ve buna bağlı olarak uygulanma zorunluluğu anayasal hak ve özgürlüklerin korunmasının da bir güvencesidir. Bireysel başvuru kurumunun etkili olabilmesi verilen ihlal kararlarının gecikmeksizin yerine getirilmesine bağlıdır. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması Anayasa’yı tamamen anlamsız ve işlevsiz hale getirebilir. Anayasa’nın anlamsız hale geldiği, bireylerin ve toplumun hukuka ve devlete olan güveninin sarsıldığı yerde ise bizleri bir arada tutan değerleri koruma imkanı kalmayacaktır” diye konuştu.

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