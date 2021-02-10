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ANKARA

​Fidan cübbeyi giydi

Fidan cübbeyi giydi

Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen İrfan Fidan için AYM Yüce Divan Salonu’nda yemin töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı törende Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, başkanvekilleri ve yeni üye Fidan, konukları kapıda karşıladı. Fidan’a kisvesini Arslan giydirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın konuşmasının ardından kürsüye çıkan İrfan Fidan yemin ederek, resmen Anayasa Mahkemesi üyesi oldu.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın konuşmasının ardından kürsüye çıkan İrfan Fidan yemin ederek, resmen Anayasa Mahkemesi üyesi oldu.

Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen İrfan Fidan için AYM Yüce Divan Salonu’nda yemin töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile yüksek yargı üyeleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı törende Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, başkanvekilleri ve yeni üye İrfan Fidan, konukları kapıda karşıladı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: Anayasa hükümleri üstün hukuk kurallarıdır
GÜNDEM
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan: Anayasa hükümleri üstün hukuk kurallarıdır
  • Törende konuşan AYM Başkanı Arslan, Fidan’ı tebrik etti. Arslan, “AYM, ihlal tespit ettiğinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere hükmetmektedir. Dolayısıyla bu bir tercih, takdir meselesi olmayıp kanundan ve bireysel başvurunun doğasından kaynaklanan bir zorunluluktur. Öte yandan Anayasa’nın ve kanunun açık hükümleri karşısında idari ve yargısal makamlar AYM kararlarını uygulamakla yükümlüdür. Bu mutlak yükümlülük esasen Anayasa’nın öngördüğü hukuk düzeninin ve hukuk devleti olmanın bir gereğidir” dedi.

AYM KARARLARI BAĞLAYICI

AYM Başkanı, “AYM kararlarının bağlayıcılığı ve buna bağlı olarak uygulanma zorunluluğu anayasal hak ve özgürlüklerin korunmasının da bir güvencesidir. Bireysel başvuru kurumunun etkili olabilmesi verilen ihlal kararlarının gecikmeksizin yerine getirilmesine bağlıdır. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması Anayasa’yı tamamen anlamsız ve işlevsiz hale getirebilir. Anayasa’nın anlamsız hale geldiği, bireylerin ve toplumun hukuka ve devlete olan güveninin sarsıldığı yerde ise bizleri bir arada tutan değerleri koruma imkanı kalmayacaktır” diye konuştu.

Fidan’a cübbeyi Arslan giydirdi

  • Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın konuşmasının ardından kürsüye çıkan İrfan Fidan yemin ederek, resmen Anayasa Mahkemesi üyesi oldu. Yemin ederek görevine başlayan İrfan Fidan’a kisvesi Arslan tarafından giydirildi. Kovid-19 önlemleri kapsamında maske takan davetliler, sosyal mesafe kuralı çerçevesinde belirlenen yerlerden töreni izledi.
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