Hollywood filmlerine taş çıkartır: Avukatın şifresini ele geçirip 3 milyonluk haczi sildi

Mağdur iş adamının Avukatı Ferhat Kılınç, mahkemenin sanıkları son infaz yasasındaki düzenlemeyi gerekçe göstererek tahliye ettiğini belirterek, “Halen zararımız karşılanmamışken, borca konu senedin imha edilmiş olması nedeniyle müvekkilimizin alacağına ulaşması mümkün değilken sanıkların tahliyesine karar verilmiş olmasını bir hukuk garabeti olarak görüyoruz." dedi.



İş adamı Metin Yağız, ticari ilişki sonucu iş adamı Zühtü K.’dan aldığı 3 milyon 150 bin TL’lik senedi İstanbul Anadolu 11. İcra Müdürlüğü’nde icra takibine koydu. Metin Yağız adına takibi başlatan Avukatı Bayram Ali Bayram, müvekkilinin alacağını tahsil edebilmek için borçlu Zühtü K.’nın çok sayıda gayrimenkulü üzerine ihtiyati haciz kararı aldırttı.

Adım adım planlamış

Birinci aşama: Şifreyi ele geçirmiş

Avukat Bayram Ali Bayram’ın yanında bir süre çalışan, Mürsel Ş., işten ayrıldıktan bir yıl sonra 5 Eylül 2019 tarihinde mesai saatlerinden sonra, kimsenin olmadığı bir saatte Avukat Bayram Ali Bayram’ın bürosuna gitti. Şifreyi ele geçirdi.

İkinci aşama: Sahte feragat yazısı

Bayram’ın UYAP şifresi ile icra takibi ve haciz işlemlerinin yürütüldüğü

İstanbul Anadolu 11. İcra Müdürlüğü’ne ‘feragat’ yazısı yollayan Mürsel Ş., icra dosyasına konu alacağın tahsil edildiğini, dosyanın esastan kapatılarak senedin aslının borçluya iadesine istedi.

11. İcra Müdürlüğü bir gün sonra dosyayı işlemden kaldırarak senedin aslını Zühtü K.’ya teslim etti.

Durumdan haberdar olan Avukat Bayram Ali Bayram, dosyanın işlemden kaldırılması üzerine müvekkili Metin Yağız ile görüştü ve senedin işlemden kaldırılmasına ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.





Avukat Ali Bayram şikayetçi oldu.

Aşama üç: Görev başarısızlıkla sonuçlanınca tutuklandılar

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında borçlu Zühtü K., 14 Şubat 2020, dava takipçisi Mürsel Ş. ise 22 Şubat 2020'de tutuklandı. Soruşturmayı tamamlayan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Nisan 2020 tarihinde Zühtü K., oğlu Ahmet K. ve Mürsel Ş. hakkında iddianame hazırladı.



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Polis dijital verilerden suçlulara ulaştı.

Her temas iz bırakır: Cep telefonlarının dijital verileri yakalattı

13 sayfalık iddianamede alacaklı Metin Yağız’ın Avukatı Bayram Ali Bayram’ın bürosundan alınan dijital verilerin incelendiği, 5 Eylül 2019 tarihinde saat 18.41’de Avukat Bayram’ın şifresi ile şüpheli Mürsel Ş.’nin babası Ümit Ş.’ye ait cep telefonunun internet hattı üzerinden UYAP sistemine girerek icra müdürlüğüne feragat dilekçesi yollandığı belirtildi. İddianamede, “Müşteki Metin Yağız’ın avukatlığını yapan Bayram Ali Bayram’ın elektronik imzasının kullanılarak bilgisi ve rızası dışında UYAP sistemine bağlanılarak takipten feragat dilekçesinin bizzat Mürsel Ş. tarafından gerçekleştirildiği” savunuldu.

Mürsel Ş.’nin bu eylem için babasına ait GSM hattını kullandığı, eylemi gerçekleştirmek için Ordu’dan İstanbul’a geldiği kaydedilen iddianamede, eylemden borçlu Zühtü K.’nın menfaat temin ettiği belirtildi.



3 milyonu sildirip 100 bini cebe attı

3 milyonu sildirip karşılığında 100 bin tl aldı.nnGörsel: temsili





Mürsel Ş., iddianameye yansıyan ifadesinde bu olayı yapmak için Zühtü K.'nın oğlu Ahmet K.’dan dosyanın kapatıldığı 6 Eylül 2019 tarihinde 100 bin TL aldığını söyledi.



32 yıl hapsi istendi: Sonuç tahliye

İddianamede, şüpheliler Mürsel Ş., Ahmet K. ve babası Zühtü K.nın, “Dolandırıcılık”, “Resmi belgede sahtecilik”, “Bilişim sistemindeki verileri bozma, yoketme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme”, “Bilişim sistemine hukuka aykırı girme ve orada kalma”, “Resmi belgeyi bozma” suçlarından 12 yıldan 32 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

32 yıl hapsi istendi ama serbest bırakıldılar.nnGörsel: Temsili

İddianame gönderildiği İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz hafta ilk duruşmayı yaptı. Tutuklu sanıklar Zühtü K. ve Mürsel Ş., SEGBİS sistemi ile duruşmaya bağlanırken, tutuksuz sanık Ahmet K., duruşmaya katıldı. Tarafların avukatları ile birlikte müştekiler Metin Yağız ve Bayram Ali Bayram da duruşmada hazır bulundu.

Üstelik suçunu itiraf etti



Savunmasını yapan Mürsel Ş., müşteki Avukat Bayram Ali Bayram’ın yanında 2014 yılında işe başladığını, Ordu’ya taşındığı için 2018 Ekim ayında ayrıldığını söyledi. Diğer sanık Ahmet K.’yı tanıdığını söyleyen Mürsel Ş, müşteki Bayram Ali Bayram’ın şifresini bildiğini, davaya konu haciz kaldırma işlemini bu şifreyi kullanarak kendisinin gönderdiğini kabul etti. İş yerinden ayrıldıktan sonra davaya konu icra dosyasıyla ilgilenmeye devam ettiğini söyleyen Mürsel Ş., 100 bin TL’yi ise müşteki Bayram Ali Bayram’ın talebi üzerine aldığını iddia ederek tahliyesini istedi.

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OYNAT 01:18 Şeytanın aklına gelmez: Kavurma içi uyuşturucu! Bayrampaşa'da bulunan Büyük İstanbul Otogarı'nda polisin yaptığı operasyon sonrası bir kişi gözaltın alınırken, tencere içindeki kavurmanın altına gizlenmiş 16 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi. BiP'te paylaş

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Senedi aldı ödemeyi yaptı

Tutuksuz sanık Ahmet K. ise savunmasında, icra takibine konu tüm senetlerin sahte olduğunu savundu. Babası Zühtü K.’nın senedi aldıktan sonra kendisini aradığını söyleyen Ahmet K.,

“Babam beni arayarak senedi aldığını ve 100 bin TL’yi Mürsel Ş.’ye verebileceğimi söyledi. Ben de bunun üzerine söz konusu parayı Mürsel Ş.’ye verdim. Benim olayla başka alakam yoktur” dedi. Bayram Ali Bayram, eski çalışanı Mürsel Ş.’nin rızası dışında elektronik imzasını kullanarak davaya konu olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Mahkeme, tutuklu sanıklar Zühtü K. Ve Mürsel Ş.’nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Müşteki Metin Yağız’ın Avukatı Ferhat Kılınç, feragatı gönderen avukat çalışanının HTS kayıtlarına göre borçlu firma sahipleri ile iletişim halinde olduğunu belirterek, "Telefon iletişimleri açık bir şekilde olmasına rağmen bugün mahkeme tahliye kararı verdi” dedi. Mahkemenin son infaz yasasındaki düzenlemeyi gerekçe göstererek her iki sanığı da tahliye ettiğini hatırlatan Avukat Kılınç, “Halen zararımız karşılanmamışken, borca konu senedin imha edilmiş olması nedeniyle müvekkilimizin alacağına ulaşması mümkün değilken sanıkların tahliyesine karar verilmiş olmasını bir hukuk garabeti olarak görüyoruz. Bu durumla ilgili gerekli hukuki itirazlarımızı sonuna kadar kullanacağımızı da belirtmek ister" dedi.

OYNAT 01:46 Şeytanın aklına gelmeyecek düzenek! Doğu ve Güneydoğu illerinden nakledilen bandrolsüz kaçak sigaraların Menemen ilçesindeki bir çiftlik evine getirilerek buradan piyasaya sürüldüğünün tespit edildi. Belirlenen adresi takibe alan ekipler, "ana dağıtım merkezi" olarak kullanılan çiftlik ev ve kaçak sigaraları almaya gelen 2 kapalı kasa kamyonete operasyon düzenledi. Aramalarda 325 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.Kaçak sigara ticareti yaptıkları iddiasıyla evin sahibi ve 2 araç şoförü gözaltına alındı.

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