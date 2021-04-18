Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Film sahnelerini aratmadı 4 aylık bebeği camdan atlayarak kaçırdı
ANKARA

Film sahnelerini aratmadı: 4 aylık bebeği camdan atlayarak kaçırdı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde yaşanan çocuk kaçırma olayı film sahnelerini aratmadı. Boşanma aşamasında olduğu ve koruma kararı nedeniyle eşine yaklaşması yasak olan baba, mahkeme kararı ile çocuğunu gördüğü sırada anne ve ablasının yardımı ile evin camından atlayarak 4 aylık bebeği kaçırdı. Babanın bebeği kaçırma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Polis olaya ilişkin başlattığı inceleme kapsamında bebeği ve babasını her yerde arıyor.

Haber Merkezi İHA
Film sahnelerini aratmadı: 4 aylık bebeği camdan atlayarak kaçırdı
4 aylık Asya'nın kaçırılma anı ev içerisine yerleştirilen güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana geldi.

Kendisine ait yemek şirketinde çalışan Levent Sözen (36), boşanma aşamasındaki özel bir üniversitede öğretim görevlisi olan Nergiz Sözen (30), eşinin kendisine yaklaşmaması için koruma kararı aldı. Bunun üzerine 4 aylık bebekleri Asya Sözen’i görmek için mahkemeye başvurdu. Mahkemenin görüş onayı vermesinin ardından boşanma aşamasında olduğu Nergiz Sözen ile konuşan Levent Sözen, Nergiz Sözen’in annesinin Çankaya’da ki evinde buluşma kararı aldılar.

Çocuğunu görmeye gelen Levent Sözen, beraberinde 2 ablası ve annesini de getirdi
Çocuğunu görmeye gelen Levent Sözen, beraberinde 2 ablası ve annesini de getirdi

Film sahneleri aratmadı

Olanları an be an kaydeden güvenlik kamerasındaki görüntülere göre, villa tipi evde çocuğunu görmeye gelen Levent Sözen, beraberinde 2 ablası ve annesini de getirdi. Levent Sözen, evin salon kısmında bebeğini kucağına aldığı sırada cama yaklaştı ve bir anda camı açarak aşağıya atladı.

Koruma tedbiri olan baba, 4 aylık Asya'yı annesinden kaçırdı
Koruma tedbiri olan baba, 4 aylık Asya'yı annesinden kaçırdı

Bebeği kaçıran adama annesi battaniye uzattı, ablası arkasından camı kapattı

Görüntülerin devamında, Levent Sözen, 4 aylık bebeği camdan kaçırırken annesinin battaniye uzattığı anlar ve daha sonra ablasının ise camı arkasından kapatması pes dedirtti.

Anne Nergiz Sözen’in iddiasına göre, bebeği camdan kaçıran baba, daha sonra bahçe demirlerinin dışında bulunan bir kişiye bebeği vererek kayıplara karıştı. Olayın ardından şikayetçi olan talihsiz kadın bebeğinin bulunmasını bekliyor.

Koruma tedbiri olan baba, 4 aylık Asya'yı pencereden kaçırdı
OYNAT 00:55
Koruma tedbiri olan baba, 4 aylık Asya'yı pencereden kaçırdı
Ankara'da, boşanma aşamasında olduğu eşine karşı koruma tedbiri kararı bulunan L.S. (36), 4 aylık bebeği Asya S.'yi görmesi için tanınan görüş saatinde, bebekle pencereden atlayıp, kaçtı. O anlar, ev içerisine yerleştirilen güvenlik kamerasına yansırken, anne kaçırılan bebeğinin bulunması için polise başvurdu.


O anlar, ev içerisine yerleştirilen güvenlik kamerasına yansırken, anne kaçırılan bebeğinin bulunması için polise başvurdu.
O anlar, ev içerisine yerleştirilen güvenlik kamerasına yansırken, anne kaçırılan bebeğinin bulunması için polise başvurdu.

“Bebeğimi hiç tanımadığımız birine verdi”

4 aylık bebeği camdan kaçırıp bahçe duvarından hiç tanımadıkları birine verdiklerini ve bebeğinin kimde olduğunu bilmediğini söyleyen acılı anne Nergiz Sözen “Bebeğimi kaçıran asıl kişi aslında bahçenin dışında bekleyen kır saçlı kişidir. Bebeğimi aldı ve o götürdü. Babası ise başka arabaya binerek kaçtı” dedi.

Yaşadığı korku dolu anlatan anne Sözen, “1 hafta önce alkol bağımlığından dolayı ve düzenli olarak uğradığım psikolojik ve fiziksel şiddetten dolayı evden ayrılma kararı aldım. Hemen avukat ile görüşüp boşanma davasını başlattık. Çok hızlı bir şekilde mahkemeye başvurduk. Hemen koruma ve tedbir kararı çıkarıldı. Boşanma davası aynen devam ediyordu. Bu süreçte bir kaç gün içerisinde hemen mahkeme ara karar verip refakatçi eşliğinde baba çocuğunu görsün. Biz mahkeme kararını asla ikiletmedik. Bugün ilk kez çocuğunu görme hakkı vardı. Biz mahkemenin kararını uygulamak için koruma kararının olmasına rağmen burada refakatçi eşliğinde çocuğu göstermek için annemin evine geldik. Burada çocuğu gördükleri esnada camdan çocuğu kaçırıyor ailesi de işbirliği içerisinde. Önce çocuğu gezdiriyor salonun ortasındaki bölgede daha sonra ailesiyle birlikte kontrol ediyorlar her yeri ve buradan camı açıp kendisi atlıyor dışarı ve tanımadığım kır saçlı bir adama komşularda gördü peşimden koşan dayımda gördü. Kır saçlı bir adama çocuğu verip çitlerden araç değiştirerek kaçıyorlar.
Çocuğuma bakabilecek durumda değil bir insan. Benim çocuğumun hızlı bir şekilde bulunup bana teslim edilmesi gerekiyor. Çocuğumun hayati tehlikesi var. Yaşamından endişe ediyorum. Başına bir iş gelmesinden korkuyorum. Ben daha yeni anne oldum. Bunları yaşatan ailesi oğullarıyla iletişim kuruyorlar. Nerede oldukları biliyorlar. Burada camları kolladılar. Ablası camları kapadı biz peşinden koşamayalım diye. Bebeği annesinden ayırdılar el birliğiyle. Bana kabusu yaşatıyorlar.

Anne kaçırılan bebeğinin bulunması için polise başvurdu.
Anne kaçırılan bebeğinin bulunması için polise başvurdu.
  • Cumhurbaşkanımızdan Recep Tayyip Erdoğan’dan yardımlarınızı bekliyorum. Bütün Bakanlarımızdan yardım bekliyorum. Onlar isterse bulunur. Lütfen el birliğiyle bebeği bulalım” dedi.

Polis olaya ilişkin başlattığı inceleme kapsamında bebeği ve babasını her yerde arıyor.

Motosikletli şahsın çocuk kaçırma teşebbüsü polisi alarma geçirdi: O anlar kamerada
OYNAT 00:52
Motosikletli şahsın çocuk kaçırma teşebbüsü polisi alarma geçirdi: O anlar kamerada
Samsun'da motosikletli bir kişinin sokakta oynayan 6 yaşındaki çocuğu kaçırmaya teşebbüs ettiği ihbarı polisi alarma geçirirken, olay güvenlik kamerasına yansıdı. Yunus ekipleri korku yaşayan 6 yaşındaki çocuğu motosikletin üzerine bindirip moral vermeye çalıştı. Polis olayın yanlış anlaşılma mı yoksa kaçırmaya teşebbüs mü olduğunu araştırıyor.

Acılı ailenin yürek yakan hikayesi: 15 sene önce kaybolan kızlarını arıyorlar
GÜNDEM
Acılı ailenin yürek yakan hikayesi: 15 sene önce kaybolan kızlarını arıyorlar
Abone Ol Google News
Liderle aradaki fark iki oldu

Liderle aradaki fark iki oldu

Fenerbahçe, BAY geçeceği haftada kritik virajı döndü.
Golden önce faul var mı?

Golden önce faul var mı?

Başakşehir'in golü öncesi faul tartışması yaşandı.
Rsuyadan bir hamle daha

Rsuya'dan
bir hamle daha

​Çekya'nın 20 diplomatını istenmeyen kişi ilan etti.
Tablo ciddi!

Tablo ciddi!

​Ölü sayısı arttı, vaka sayısı düştü.
Tedbirler sonuç verdi

Tedbirler sonuç verdi

​Bakan Koca, kritik haritayı yayınladı.
Bir sağlık üssü daha

Bir sağlık üssü daha

​Amasya Valisi 600 yataklı şehir hastanesinin müjdesini verdi.

İki ay içinde<br>teslim müjdesi

İki ay içinde
teslim müjdesi

​Malatya'daki depremzedeler için inşa edildi.

​Kaza sonrası öldüresiye dövülen şahsın anlattıkları şoke etti.

​Türk bilim insanlarından dünyada ses getirecek çalışma.
7 kişiyle <br>sahaya çıktılar

7 kişiyle
sahaya çıktılar

COVID, futbol dünyasını da olumsuz etkiliyor.

Çaresiz kalınca<br>hastaneye götürdü

Çaresiz kalınca
hastaneye götürdü

Sindirim sistemi ve akciğerinde enfeksiyon tespit edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.