Fındık üreticisine lisanslı depo daveti

Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, lisanslı fındık depolarının kalite ve verimin yanı sıra fiyat istikrarının da sağlanması açısından önemli olduğunu belirterek “Fındığın geleceğinin kurtuluşu lisanslı depolarda” dedi.

Bölük, fındıkta Türkiye’de ilk kez lisanslı depo projesinin GTB tarafından uygulanan proje ile 2017 yılında hizmete girdiğini belirtti. Daha önce denenmemiş ve uygulanmamış bir projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Bölük, lisanslı depoların gelecek yıllarda fındık bölgelerinde yaygınlaşacağı umudunu taşıdıklarını aktardı.

Hamza Bölük

SAKLAMA ŞARTLARI ÜRÜNÜ KORUYOR

Özel oluşturulan depolama ve saklama koşullarıyla lisanlı depoların uzun süre fındıkların bozulmadan korunmasını sağladığını aktaran Bölük, şöyle konuştu:

“Lisanlı depoya ihtiyaç var. Çünkü lisanslı depolar bu tür kayıpların oluşumunun önüne geçen sistemdir. Üreticilerin ürününü lisanslı depoya teslim etmeleri için gayretlerimiz sürüyor. Türkiye’nin hem üretim hem de dünya pazarındaki liderliğinin sürmesi için lisanslı depolar büyük rol üstlenecektir.”

ÜRETİCİYE BİRÇOK FAYDA SAĞLIYOR

Lisanslı depoların çiftçilere birçok faydası olduğunu, depoya fındık teslim eden çiftçilerin yüzde 2 stopaj vergisinden muaf olacaklarını belirten Bölük, şunları ifade etti:

“Serbest piyasada yüzde 2 stopaj var. Onu üretici karşılıyor ama lisanslı depoya teslim edilirse devlet karşılıyor. Dolayısıyla yüzde 2 üreticinin cebinde kalıyor. İkinci avantaj, fındığını hemen satma mecburiyeti ortadan kalkıyor. Fiyat istediği noktaya geldiğinde satıp kredisini kapatabilir. Bu da çiftçi için büyük bir avantaj. Ayrıca nakliye ve hamaliye ücretlerinin yanı sıra lisanlı deponun 6 aylık kirasını da devletin karşılaması üretici üzerinden önemli bir yükü kaldırmış oluyor.”

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EMANET SİSTEMİNİ BİTİRİR

Fındıkta en önemli sorunlardan birinin de “emanet sistemi” olduğunu dile getiren Bölük, lisanslı depo ile emanetin de önüne geçileceğini savundu. Bölük, “Sezon başlarında yaşanan hızlı arz fiyat üzerinde büyük baskıya sebep oluyor. Fındığın yaklaşık yüzde 70’i emanete verilerek ya da satılarak pazara iniyor. Lisanslı depoya bu emanetleri çekebilirsek fiyat üzerindeki baskıyı kaldırmış olacağız. Siz ürününü A ya da B firmasına bırakacağınıza lisanlı depoya emanete bırakıyorsunuz.

Ürün sizin adınıza burada duruyor. Üretici ne zaman satarsa ürün o zaman piyasaya giriyor” diye konuştu.

LİSANSLI DEPOLAR HIZLA YAYGINLAŞMALI

Hem fındığın hem de üreticinin menfaatine olan lisanslı depoların fındık bölgelerinde hızlı bir şekilde yaygınlaşması gerektiğini dile getiren Bölük, “Üreticilerin de artık fındıklarını lisanslı depolara teslim etmeyi öğrenmeleri lazım. Aksi takdirde fındığımızı yine eski tarzda devam edersek ürün ve kalite kaybı yaşayacağız, çeşitli zararlara uğrayacağız. Dolayısıyla biz üreticilerimizi Giresun’da ilk örneği olan lisanslı depoya bekliyoruz” dedi.