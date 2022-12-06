Gündem Finlandiya Savunma Bakanı Türkiyeye geliyor
POLİTİKA

Finlandiya Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen'in perşembe günü Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Finlandiya'dan NATO'ya üyelik için terör konusunda somut adımlar beklendiğini belirten Akar, "Bu memorandumun bir son değil bir başlangıç olduğuna dikkati çekiyoruz" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Finlandiya Savunma Bakanı Türkiyeye geliyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile bir araya gelecek.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen ile Milli Savunma Bakanlığında Perşembe günü görüşecek. Görüşmede, ikili savunma ve güvenlik konularının yanı sıra Finlandiya’nın NATO üyeliği sürecinin de ele alınması bekleniyor.

  • Akar, Finlandiya’nin NATO üyeliğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin NATO'nun açık kapı politikası ile ilgili bir sıkıntısının olmadığını ama Türkiye’nin hassasiyetlerine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

NATO’nun bir güvenlik örgütü olduğunu aktaran Akar, “NATO'nun en büyük mücadele alanlarından biri terörizm. Terörizm şu anda tüm ülkeler için ciddi bir problem. Birden fazla terör örgütü ile mücadele eden tek ülke Türkiye. Bunun görülmesi, bu konuda yaptıklarımızın farkındalığının artırılması gerekir” ifadelerini kullandı.

"BU SON DEĞİL BAŞLANGIÇ"

Haziran ayında Madrid Zirvesi sırasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik imzalanan üçlü memorandum olduğunu da hatırlatan Akar, şöyle konuştu:

"Memorandum açık. İsveç ve Finlandiya tarafından imza altına alınan taahhütler var. Biz bunların yerine getirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bu memorandumun bir son değil bir başlangıç olduğuna dikkati çekiyoruz. Bunların yapılmasının ardından TBMM kararını verecek. Biz de İsveç ve Finlandiya'ya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda İsveç ve Finlandiya'daki durumu da yakından takip ediyoruz. Hala bu ülkelerde maalesef bir takım provokatif eylemlerin, görüntülerin devam ettiğini üzülerek görüyoruz. Hem İsveç hem Finlandiya'nın somut adımlar atmasını bekliyoruz."

15 bin liraya aldı: 100 bin TL harcadı

15 bin liraya aldı: 100 bin TL harcadı

Kırmızı ışıkta durunca herkes satılık olup olmadığını soruyor.
Ronaldonun gözü çeyrek finalde

Ronaldo'nun gözü çeyrek finalde

​Dünya Kupası'nda günün programı.
Avrupada resesyon endişesi: Kötü haberi verdi

Yılbaşından bu yana rekor üstüne rekor kırıyor.

Alman otomotiv devinden sürpriz karar.

​Bakan Soylu: 55 suç örgütüne yönelik 502 kişi için "silindir" operasyonu başlatıldı.

Beşi Kanada'da çıktı: Ülkeye dönüş için zorluyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.