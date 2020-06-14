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MUĞLA

Firari gazeteci Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu: Kaçak olarak eklenen her şey tek tek yıkılıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde firari gazeteci Can Dündar’ın villasının yıkımları devam ediyor. Dündar’ın malikanesinin havuzunun yıkılıp üzerinin molozlarla kapatıldı. Ayrıca lüks villaya kaçak olarak eklenen pergolalarının ve orman arazisini işgal ettiği duvarlar ile çardak da yıkıldı.

Haber Merkezi AA
Can Dündar'ın kaçak villasındaki havuz yıkılarak molozla dolduruldu.
Can Dündar'ın kaçak villasındaki havuz yıkılarak molozla dolduruldu.

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar ve eşine ait Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villanın imara aykırı bölümlerindeki yıkım devam ediyor.

İHA
Can Dündar'ın kaçak villası...
  • Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekiplerinin yaptığı kontrolde, imara aykırılık ve hazine arazisini işgal ettiği belirlenen Kumbahçe Mahallesi Çavuşoğlu Sokak'taki lüks villada, belediye ekiplerinin gözetiminde özel bir inşaat firmasına bağlı işçilerce yıkım gerçekleştiriliyor.

İHA
Can Dündar'ın kaçak villasındaki havuz yıkılarak molozla dolduruldu.

HAZİNE ARAZİSİNE İNŞA ETTİ

  • Villanın hazine arazisindeki havuzu, içerisine moloz ve toprak dökülerek kapatıldı. Havuz etrafındaki beton platform, iki kat betonarme bina ve çardak, pergola gibi kaçak bölümler de büyük ölçüde yıkıldı. Yıkım anları, havadan görüntülendi.

Firari Can Dündar’ın havuz keyfi sona erdi: Kaçak havuzu yıkılarak molozla dolduruldu
FOTOĞRAF 31
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Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından kaçak kısımların tahliyesi için gönderilen ihbarnamenin ardından Dündar’ın evinde yıkım başlamıştı. Milyon dolarlık villanın bahçe kısmının bir bölümünün orman bir bölümünün ise hazine arazisi olduğu tespit edilmişti.
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9 gündür yıkım ekibi tarafından öce evinin ön kısmında bulunan pergolalar yıkıldı. Ardından bahçedeki çardağı yıkan ekipleri. Son olarak havuz yıkıp üzerini toprakla kapattı. Orman alanına duvar çekerek kendi evinin arazinin kattığı bölümdeki duvarlarda yıkıldı.
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Kumbahçe Mahallesi Çavuşoğlu Sokak’ta bulunan Can ve Dilek Dündar’ın villasının yıkımı devam ederken Dündar ailesinin keyif yaptığı çardak ve havuzun yerle bir olduğu havadan görüntülendi.
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Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü’nce 1184 ada ve 4’üncü paftada bulunan, 5 milyon lira değerindeki 376 metrekarelik deniz manzaralı villanın kullanım alanın olarak 27 metrekaresi orman arazisi yeniden Orman İşletme tarafından alındı.
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Bahçe duvarları yıkılarak orman arazisi olan kısma Muğla Orman işletme Müdürlüğüne verildi. Orman mühendislerinin gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal edilen bölümün yeniden ağaçlandırılacağı öğrenildi. Villanın 188 metrekarelik kısmının ise hazine arazisi içinde yer alması nedeniyle Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ölçüm yaparak araziyi eski haline getirilmesini beklediği öğrenildi.
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Öte yandan Çevre İl Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre Gazeteci Yılmaz Özdil’in evinin de 15 gündür süren yıkımın devam ettiği yaklaşık 1 hafta daha yıkımın süreceği öğrenildi. Bodrum Belediyesinde edinilen bilgiye göre ise 9 gündür devam eden Can Dündar’ın evinin yıkımının tamamlanmasının da yaklaşık 10 gün süreceği öğrenildi.
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Firari Can Dündar’ın havuz keyfi sona erdi: Kaçak havuzu yıkılarak molozla dolduruldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde firari gazeteci Can Dündar'ın villasının yıkımları devam ediyor. Dündar'ın malikanesinin havuzunun yıkılıp üzerinin kapatıldığı, pergolalarının ve orman arazisini işgal ettiği duvarlar ve çardak yıkıldı. Dündar'ın evinin yıkımını 10 gün daha devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan tahliye için 15 gün süre verilen villada, 11 Haziran'da Bodrum Belediyesi ile Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldığı öğrenildi.

AA

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