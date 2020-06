Firari gazeteci Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu: Kaçak olarak eklenen her şey tek tek yıkılıyor Muğla’nın Bodrum ilçesinde firari gazeteci Can Dündar’ın villasının yıkımları devam ediyor. Dündar’ın malikanesinin havuzunun yıkılıp üzerinin molozlarla kapatıldı. Ayrıca lüks villaya kaçak olarak eklenen pergolalarının ve orman arazisini işgal ettiği duvarlar ile çardak da yıkıldı.

Haber Merkezi 14 Haziran 2020, 11:18 Son Güncelleme: 14 Haziran 2020, 11:27 AA