Firari gazeteci Can Dündar'ın villasının havuzu yıkılarak molozla dolduruldu: Kaçak olarak eklenen her şey tek tek yıkılıyor
Muğla’nın Bodrum ilçesinde firari gazeteci Can Dündar’ın villasının yıkımları devam ediyor. Dündar’ın malikanesinin havuzunun yıkılıp üzerinin molozlarla kapatıldı. Ayrıca lüks villaya kaçak olarak eklenen pergolalarının ve orman arazisini işgal ettiği duvarlar ile çardak da yıkıldı.
MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanığı Can Dündar ve eşine ait Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villanın imara aykırı bölümlerindeki yıkım devam ediyor.
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekiplerinin yaptığı kontrolde, imara aykırılık ve hazine arazisini işgal ettiği belirlenen Kumbahçe Mahallesi Çavuşoğlu Sokak'taki lüks villada, belediye ekiplerinin gözetiminde özel bir inşaat firmasına bağlı işçilerce yıkım gerçekleştiriliyor.
HAZİNE ARAZİSİNE İNŞA ETTİ
Villanın hazine arazisindeki havuzu, içerisine moloz ve toprak dökülerek kapatıldı. Havuz etrafındaki beton platform, iki kat betonarme bina ve çardak, pergola gibi kaçak bölümler de büyük ölçüde yıkıldı. Yıkım anları, havadan görüntülendi.