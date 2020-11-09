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Gündem MSB Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi DHA
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlarını sürdürüyor. (Foto: Arşiv)
Güvenlik güçlerimiz, terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonlarını sürdürüyor. (Foto: Arşiv)

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.

Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
DÜNYA
Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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