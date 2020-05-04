Foto kapanlar yaban hayatını görüntüledi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinesinde İl Şube Müdürlükleri tarafından tarafından şehirlerde yaban hayatının yoğun olduğu bölgelere kurulan foto kapanlar hayvanları yakından görüntülüyor.

Foto kapanlar, birçok şehirde farklı hayvan türlerinin geçişlerini kaydetti.

Birçok hayvan görüntülendi

Elazığ’da yaban keçilerini, Tunceli’de vaşaklarında aralarında bulunduğu bir çok hayvanı, Malatya’da ayıyı görüntüleyen foto kapanlar, birçok şehirde ise farklı hayvan türlerinin geçişlerini kaydetti.

Foto kapanlar, birçok şehirde farklı hayvan türlerinin geçişlerini kaydetti.

Keklikten, yaban tavşanına, dağ keçisinden, vaşağına, ayılardan, kurtlarına kadar bir çok yaban hayvanın yer aldığı görüntüleri DKMP Genel Müdürlüğü paylaştı.