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Fuat Oktay ASAD’a konuk oldu: Karabağ’da Türk dünyası için büyük bir zafer kazanıldı

ASAD’ın bu haftaki konuğu AK Parti Ankara Milletvekili, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay oldu. ASAD Platformu, Ankara AK Parti Milletvekili ve uzun süre Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı görevini başarıyla yürüten Fuat Oktay’ı özel bir yemekte ağırladı. Platformun genel başkanı Murat Doğanay’ın liderliğinde gerçekleşen bu buluşmada, Fuat Oktay cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile parlamenter sistem arasındaki farkları bir dizi örnekler açıkladı.

16:26 . 19/06/2023 Pazartesi
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Fuat Oktay ASAD'a konuk oldu

Fuat Oktay ASAD'a konuk oldu

Eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop, milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ve dünyaca ünlü bilim insanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın’ı ağırlayan ASAD’ın bu haftaki konuğu AK Part Ankara Milletvekili, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay oldu.


ASAD Platformu, Ankara AK Parti Milletvekili ve uzun süre Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı görevini başarıyla yürüten Fuat Oktay’ı özel bir yemekte ağırladı. Platformun genel başkanı Murat Doğanay’ın liderliğinde gerçekleşen bu buluşmada, Fuat Oktay cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile parlamenter sistem arasındaki farkları bir dizi örnekler açıkladı.



Fuat Oktay, halkın kararıyla uygulamaya geçen cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hızlı karar alma süreçlerinde kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Özel bir yemekte konuşan Oktay, uluslararası alanda cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devletin daha hızlı büyümesine katkı sağlayacağını belirtti.


Konuşmasına örneklerle devam eden Oktay, Karabağ savaşına da değindi. Parlamenter sistemin geçerli olduğu bir durumda kararların uygulamaya konulmasının 6 ayı bulabileceğini aktardı. Ancak, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte Türk askerlerinin Karabağ’a konuşlandırılmasının sadece 24 saat içinde gerçekleştiğini ifade etti.



Fuat Oktay, Karabağ’da elde edilen zaferin sadece Türkiye için değil Türk dünyası için de büyük bir başarı olduğunu vurguladı. Bu başarıda cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin büyük faydalar sağladığını dile getirdi. Oktay’ın konuşması, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin etkinliğini ve hızlı karar alabilme kapasitesini ön plana çıkardı.


ASAD Platformu’nun ev sahipliği yaptığı bu özel yemekte, Fuat Oktay’ın tecrübeleri ve örnekleriyle cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkeye sağladığı avantajlar detaylı bir şekilde tartışıldı. Platform üyeleri, Oktay’ın bilgilendirici ve etkileyici sunumundan büyük memnuniyet duydu ve sistemin ülkenin yönetimindeki başarısını daha iyi anlama fırsatı buldu.


#Fuat Oktay
#Karabağ
#ASAD
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