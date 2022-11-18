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POLİTİKA

Fuat Oktay'dan Filistin halkına başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliya Mülteci Kampı'ndaki binada çıkan yangında hayatını kaybedenler için Filistin halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

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Haber Merkezi AA
Fuat Oktaydan Filistin halkına başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Gazze'de meydana gelen yangın felaketinde hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş Filistin halkına başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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