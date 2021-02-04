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Gasp şüphelilerinden pes dedirten savunma: Biz gasp etmedik onlar verdi

Konya’da, 25 Ocak günü 2 kişiden cep telefonu ve 2 bin 800 lira para gasp eden 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin ifadesinde, "Biz gasp etmedik onlar verdi" dediği öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Necip Fazıl Ö. (21), Durmuş S. (23) ve Veli G. (21) cezaevinde gödnerildi.
Necip Fazıl Ö. (21), Durmuş S. (23) ve Veli G. (21) cezaevinde gödnerildi.

Olay, 25 Ocak’ta Konya merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi’nde yaşandı. Şüpheli 3 kişi, bıçak zoruyla tehdit ettikleri 2 kişinin telefonlarını ve üzerlerinde bulunan 2 bin 800 lira parayı alarak kaçtı.

Telefonu sattılar

İhbar üzerine çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri adım adım takip ederek telefonları kent merkezindeki bir telefoncuya sattıklarını tespit etti. Şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi üzerine Necip Fazıl Ö. (21), Durmuş S. (23) ve Veli G. (21) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesinde, "Biz gasp etmedik, onlar verdi’ dediği öğrenildi.

Suç dosyaları kabarık

Şüphelilerin çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlendi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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