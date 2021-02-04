Gasp şüphelilerinden pes dedirten savunma: Biz gasp etmedik onlar verdi Konya’da, 25 Ocak günü 2 kişiden cep telefonu ve 2 bin 800 lira para gasp eden 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin ifadesinde, "Biz gasp etmedik onlar verdi" dediği öğrenildi.

Haber Merkezi 04 Şubat 2021, 13:33 Son Güncelleme: 04 Şubat 2021, 13:38 İHA