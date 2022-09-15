Gazeteci Sevilay Yılman, TVNET ekranlarında yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu.

Yılman, SBK Holding ile ilgili hakkında çıkan iddiaları tek tek yanıtladı.

"SES KAYDINI YAZDIKTAN SONRA BİR KEZ GÖRÜŞTÜK"

"En son bir ses kaydı dinlettiğini ifade ederek bir köşe yazısı kaleme almıştınız. O tarihten sonra Sezgin Baran Korkmaz'la görüştünüz mü?" sorusuna yanıt veren Yılman, "Ses kaydını yazdıktan sonra bir kere daha görüştüm. Çünkü tam olarak hatırlamıyorum ama 'Bir tek bana mı dinletin, bu sıkıntı. Başkalarına da dinlet de yalnız kalmayayım' dedim. Bu beni zora sokardı. Sonra zaten İsmail Saymaz'a dinletti, sonra Halk TV'de konuştu. Sonrasında da hiç görüşemedik çünkü Avusturya'da tutuklandı. Ses kaydını yayınlamama sebep olan görüşmeden önce de ben hiç görüşmemiştim. Yurt dışına gittikten sonra birkaç kez aramıştım niye gitti nasıl gitti diye çünkü haber değeri var. Aramıştım, ulaşamamıştım." dedi.

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OYNAT 01:43 Gazeteci Sevilay Yılman SBK sorularına son noktayı koydu Gazeteci Sevilay Yılman, SBK Holding ile ilgili hakkında çıkan iddialara TVNET ekranlarından yanıt verdi. SBK Holding'in patronu Sezgin Baran Korkmaz'la nasıl tanıştığını tüm detaylarıyla anlatan Yılman, Göktürk'teki evi onun yardımıyla aldığı iddiasıyla ilgili de konuştu. Yılman, 'Bunlar sırf çamurlamak için sırf iftira için sırf benim itibarımı beş paralık etmek için ortaya atılıyorsa o zaman ispatı koyacaklar' dedi. BiP'te paylaş

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Böyle spekülasyona karışan başka isimlerde de görüşüp görüşmediği sorulan Yılman, "Niye görüşmeyeyim. Sedat Peker'le görüşmüyorum ama ihtiyaç olursa neden görüşmeyeyim. İhtiyaç olursa herkesle görüşürüm." ifadelerini kullandı.

"SEZGİN BARAN KORKMAZ'LA RESTORANDA TANIŞTIK"

Sezgin Baran Kormaz'ı restoranda bir milletvekili arkadaşıyla otururken tanıdığını söyleyen Yılman, "O vekil arkadaşın adını söylemem doğru olmaz. Bizim Doğu ve Güney Doğu'da küçük-büyük abla derler. Bu geleneksel söylemdir. Orada tanıştırılınca 'Aa abla sen misin?' falan dedi. Bu yakınlık anlamında değil. O dönemde vergisini ödeyen, bu ülkeye hizmet verdiği söylenen bir insandı. Ofisime geldi beni ziyaret etti." diye konuştu.

GÖKTÜRK'TEKİ EVİNİ ONUN DESTEĞİYLE Mİ ALDI?

Göktürk'teki evini onun desteği ile aldığı iddialarına da yanıt veren Yılman, "Bir şey iddia ediliyorsa bu ispatla mükelleftir. Ben Göktürk'te oturuyorum zaten. Ben bu evi alırken Bahçeşehir'de ve Maslak'taki evimi sattım. Bunların hepsi kayıtlı. Sırf çamurlamak için sırf iftira için sırf benim itibarımı beş paralık etmek için ortaya atıyorsa o zaman ispatını koyacaksın. Ben niye ispatlayayım ki? Sen bunu sorduğun için ortaya koyuyorum. Her şey orada devlet bilmiyor mu yani. Ayrıca ben ne zaman aldım bu evi? Bir seneyi biraz geçti. O zaman yoktu adam burada adam gitmişti uçmuştu. Yani bunlar çok acı iftiralar, çok kötü. Çok üzülüyorum tabii üzülüyordum daha doğrusu." açıklamasında bulundu.

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Sezgin Baran Korkmaz'ın medyada bazı isimleri maddi anlamda desteklediği iddiası ile ilgili konuşan Yılman, "İddia, bilemem. O beni aradığında telefonla işte. Ben bir yazı yazmıştım. Niye aradığını söyleyeyim. Benim tweet'imi alıntılamış. Bir challenge vardı kadınlarla ilgili ben bir tweet atmışım. Farkında bile değilim. O da o tweetimi alıntılamış demiş ki 'Abla bu zamana kadar gördüğüm en mert delikanlı gazetecilerden birisin' demiş. Bunun fotoğrafını almışlar. Vakti gelince 'Sezgin Baran abla dedi, Sezgin Baran'ın ablası.' dediler. Sağ olsun doğru söylemiş. Teşekkür ettim, doğru yani. Benim ne kadar mert delikanlı olduğumu biliyor. Ben onunla dediğiniz ilişkinin, gazeteci iş insanı ilişkisi dışına çıkmadım." dedi.

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"ADAMIN YAKIN OLDUĞU GAZETECİLER ARAZİ"

Kendisinin Korkmaz'la iki kez görüştüğünü vurgulayan Yılman, "Bir de telefonla arayıp yazılarımı övüyordu. Sonradan gördüm ki herkes kaçıyor. Adamın yakın olduğu gazeteciler arazi. Ben bunların ismini veremem. Bir gün ortaya çıkacaktır. Medyada benim bu adamı övgülediğim bir şey var mı yok. Baktım ki beni işin içerisine sokuyorlar. Ben bu olayları, iddiaları bilmiyordum. Sadece Bora Jet olayını biliyordum. Ne zaman öğrendim. Kaçtıktan sonra hakkında soruşturma başlatıldıktan sonra. İşin odağına benim sokulmaya çalışmam üzerine ben o yazıyı yazdım." ifadelerini kullandı.

GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ Mİ?

"Meslektaşlarınızı 'Ben yanarsam siz de yanarsınız diye tehdit ettiniz mi?'" sorusuna da cevap veren Yılman, "Benim 'Böyle bir şey demedim' demem mi doğru, yoksa arkadaşlarımın mı? Böyle bir şey olsa bunu açıklarlar. Patronaj da böyle ahlaksız bir şeyi duyunca beni tutar mı orada? İftira atmak, çamurlamak en kolay şey" diye konuştu.

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"AHMET ŞIK İLE 20 SENEDİR KÜSÜZ"

Yılman, "Ahmet Şık ile eski arkadaş mısınız? Korkmaz'ı onunla siz mi tanıştırdınız?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Ahmet Şık benim üniversiteden arkadaşım. Biz kan kardeşiyiz. Evimizde kalırdı. Annesi gelirdi, Ahmet yurtta kalırdı kalacak yeri yoktu bizde kalırdı. Daha sonra özel bir takım nedenlerle bozuştuk. Ama 20 küsür senedir küsüz. Tutuklandığında ben Sabah gazetesindeydim. Ahmet Şık ve Nedim Şener ile ilgili yazı yazdım. Vicdanen yani. Ahmet'in devrimcilikle, terörle alakası olmaz. Ahmet buna rağmen dönüp de bana teşekkür bile etmedi. Öyle bir kini vardır. 20 senedir görüşmediğim adamı gidip de Sezgin Baran Korkmaz'la tanıştıramam."