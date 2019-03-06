Gazi Filo Hekim Adası’na çıktı

Mavi Vatan 2019 Tatbikatı’nın 7. gününde amfibi birlikler, İzmir Körfezi açıklarındaki Hekim Adası’na harekât düzenledi. Tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar’ın zırhlı araçlarla timleri taşıdığı operasyonda ‘hedef’ ada düşmandan temizlendi.

Yeni Şafak muhabiri Kıymet Sezer, TCG Bayraktar’da tatbikat heyecanını yaşadı.

Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nın 7. gününde SAT ve SAS komandolarının Ege'deki Hekim Adası'na yaptığı çıkarma nefes kesti. Amfibi deniz piyade birliklerinin operasyonuna dünyanın en büyük tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar eşlik etti. Çok sayıda personel ve zırhlı aracın yüzde 70 milli imkanlarla üretilen Bayraktar gemisince İzmir Körfezi'ndeki 'düşman' adasına taşındığı harekât, Yunanistan'ın kışkırtıcılığına en net mesaj oldu. 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekâtı'nda adaya ilk çıkarmayı yapan Gazi Filo'nun gerçekleştirdiği harekâtı, Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer yönetti. Koçer, FETÖ'nün Balyoz kumpasında 3 yılını Hasdal Cezaevi'nde geçirmişti. Deniz Kuvvetleri unsurlarının harekâta hazırlık seviyesini artırmak üzere gerçek mermilerle, gerçek harekât şartlarında, F-16 savaş uçakları, Cooger ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle ve tam kapasite yapılan operasyon başarıyla tamamlandı. Bayraktar İHA'ların da amfibi harekât ortamında ilk kez denendiği harp oyunu sonunda Hekim Adası düşmandan temizlendi.

Tatbikatta Bayraktar İHA’nın gönderdiği görüntüler TCG Bayraktar çıkarma gemisinin komuta merkezinden anlık olarak izlendi. Aynı zamanda kara harekâtı da deniz piyadelerinin başlıklarına yerleştirilmiş mini kamera sistemleriyle eşzamanlı olarak takip edildi. Çıkarma özelliklerinin yanında Savaş Harekât Merkezi (SHM) olarak da kullanılan TCG Bayraktar, gerektiği takdirde komuta karargahları hatta cumhurbaşkanı ile kriptolu iletişime olanak sağlıyor.

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İndir ve koru

Hekim Adası kıyısındaki yoğun çatışmaların ardından özel kuvvetler kıyıyı tuttu. Harekâtta Bayraktar İHA tarafından tespit edilen düşman hedefleri F-16 savaş uçaklarıyla tam isabet vuruldu. Sonrasında Kara Kuvvetleri’ne bağlı Cooger helikopterleri, TCG Bayraktar’dan aldığı deniz piyadelerini adaya indirdi. ATAK helikopterleri de personel indirmede yakın koruma ve himaye desteği sağladı. Adanın başarılı bir şekilde alınmasıyla sonuçlanan operasyonla, Mavi Vatan 2019’un ‘harbe hazırlık’ safhası tamamlandı. 8 Mart’a kadar 67 savaş gemisi 34 ilde liman ziyaretleri yaparak halkı selamlayacak. Donanma 7 ülkeyi de ziyaret edecek. Limanı ziyaret edilecek ülkeler arasında Suriye’deki çalışma ortağı Rusya da var.

Genesis kadınların başarısı

TCG Bayraktar Tank Çıkarma Gemisi’ni tanıtan gemi komutanı Deniz Yarbay Bülent Güngör, geminin yüzde 70 milli imkanlarla üretildiğini söyledi. 138,75 metre boyunda ve toplam 11 güvertesi bulunan gemi, 15 deniz mili süratle 520 ton tam yakıt kapasitesiyle Türkiye’den Panama’ya duraksız gidebiliyor. 572 kişilik personel kapasiteli gemi, insani harekâtlarda ise 2 binin üzerinde kişiye taşıma hizmeti verebiliyor. 20 tank taşıyabilen, aynı zamanda 4 adet küçük çıkarma botlarına sahip TCG Bayraktar, 10 kişilik hasta yatakhanesi, gerektiğinde hastaneye çevrilebilecek imkanları ve helikopter platformuyla göğsümüzü kabartıyor. Bayraktar’ın komuta kontrol sistemi yüzde 98 yerlilik oranıyla Havelsan tarafından üretilen ‘Genesis’ adlı yazılımla sağlanıyor. Genesis projesinde 3.9 milyon satır koduna ulaşıldığını belirten Gemi Komutanı Yarbay Güngör, “Genesiste çalışanların yarısı kadındır. TCG Bayraktar aynı zamanda Türk kadınının başarısıdır” dedi.

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İnsansız HOSA mayın avında

Bayraktar gemisindeki küçük çıkarma botlarıyla Hücum Timleri suya indirildi. Sahil çevresinde bir mayın ya da tehlikeli cisimlerin tespit edilmesi için TCG Edremit Gemisi’nde konuşlu bulunan Hafif Otonom Sualtı Aracı’nda (HOSA) görevli dalgıçlar tarafından denize bırakıldı. HOSA, 5 metreyi aşkın sulardaki demirli ve dip mayınları hatasız şekilde tespit edebiliyor. HOSA’nın keşif faaliyeti sonrası SAT ve SAS komandoları sahile yakın bölgelerdeki tuzakları temizledi. Bir SAT timi senaryo gereği düşman sahiline çıkarak kıyı güvenliği aldı, botlarla gelen diğer SAT timleri çıkarma gemilerinin yanaşacağını bölgede bulunan mayını imha etti.

Alemdar denizaltı buldu



Mavi Vatan- 2019 Tatbikatı’nın Doğu Akdeniz bölümünde icra edilen ‘denizaltı kurtarma’ safhasının ana aktörü TCG Alemdar gemisi oldu. Denizaltından personel arama ve kurtarma görevi için özel olarak imal edilen Alemdar, Marmaris Aksaz Limanı’ndan çıkarak Akdeniz’e açıldı. Senaryo gereği ‘kaza’ yaparak battığı tespit edilen bir denizaltına yardıma giden Alemdar, denizaltı üzerinde sabit kalarak uzaktan kumandalı su altı cihazıyla kaza durumunu belirledi. İçinde personelin ihtiyacının bulunduğu Acil Yaşam Destek Paketi gemiden sepetle denizaltı personeline ulaştırıldı. Denizaltından personel kurtarma çanı, bir tel aracılığıyla denizaltının üzerine indirildi. Bu çan sayesinde hava koridoru oluşturuldu. Sonrasında uzman dalgıçlar, mürettebatın tamamını denizaltından kurtardı.