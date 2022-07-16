Gazi ve şehit yakınlarıyla omuz omuza

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 15 Temmuz Anıtı’nda anma töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay anıta çelenk bıraktı. Oktay, tören alanına şehit yakınları ve gazilerle geldi.

Oktay, anıtın önüne o gece FETÖ’cülerin başından vurup yaraladığı Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele eski Daire Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan’ın da aralarında bulunduğu gazi ve şehit yakınlarıyla birlikte yürüdü. Anıta çiçek bırakıldıktan sonra şehitler için dua edildi. Törende, mehter takımı da 15 Temmuz Marşı’nı seslendirdi. Oktay daha sonra Beştepe Millet Camii’nde şehitler için düzenlenen anma programına geçti.