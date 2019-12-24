Gündem Gaziantepte yanan aracın sürücüsünü polis böyle kurtardı
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Gaziantep haber: Yanan aracın sürücüsünü polis böyle kurtardı

Gaziantep'te yanan aracın sürücüsünü polis böyle kurtardı

Gaziantep'te boş araziye devrilip yanan otomobilin yanında baygın şekilde yatan sürücüyü polis ekipleri yanmaktan kurtardı. Aracın yanında baygın halde yatan sürücünün kurtarılması MOBESE kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi AA
LPG'li olduğu belirlenen araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
LPG'li olduğu belirlenen araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gaziantep'te yanan aracın yanında baygın halde yatan sürücünün kurtarılması MOBESE kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te boş araziye devrilip yanan otomobilin yanında baygın şekilde yatan sürücüyü polis ekipleri yanmaktan kurtardı.

Yanan aracın sürücüsünü polis kurtardı
OYNAT
Yanan aracın sürücüsünü polis kurtardı
Gaziantep'te boş araziye devrilip yanan otomobilin yanında baygın şekilde yatan sürücüyü polis ekipleri yanmaktan kurtardı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, boş araziye devrilen bir aracın yanmakta olduğunu ve sürücünün aracın yanında baygın halde yattığını gördü.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, boş araziye devrilen bir aracın yanmakta olduğunu ve sürücünün aracın yanında baygın halde yattığını gördü.

Olaya müdahale eden ekipler, aracın hemen yanında olduğu için yanma tehlikesi bulunan sürücüyü bölgeden uzaklaştırdı. Yaralı O.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

LPG'li olduğu belirlenen araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Polis ekiplerinin sürücüyü yanan aracın yanından uzaklaştırması çevredeki MOBESE kamerası tarafından kaydedildi.

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