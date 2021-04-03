Gastronomi şehri Maraş Biberi için standart peşinde

Gaziantep’te bulunan 6 milyon 500 bin adet sebze fidesinin içerisinde 4 milyon 300 bin adet Maraş Biberi’nin yanı sıra 1 milyon adet Antep Acı Dolma Biberi, 1 milyon adet Antep Dolma Patlıcan, 125 bin adet Oturak Domates ve 75 bin adet Sof Yerli Oturak Domates fidesi bulunuyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Valilik ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen “Sertifikalı Sebze Fide Dağıtımı Protokolü” kapsamında çiftçilere dağıtılacak 6 milyon 500 bin adet sertifikalı fide şehre ulaştı. Fideler, Oğuzeli, Şehitkâmil, Yavuzeli, Araban, Karkamış, Nurdağı, Nizip ilçeleri başta olmak üzere belirlenen tarım alanlarında ve Gastronomi ile Tarımsal Eğitim Merkezi’nde dağıtılacak. Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 60 desteğiyle çiftçilere dağıtılacak fidelerin ilk durağı Nurdağı oldu, ilçedeki 114 çiftçiye organize edilen törenle 4 milyon 300 bin adet sertifikalı Maraş Biberi fidesi verildi.

BEŞ FARKLI FİDE DAĞITILACAK

Gaziantep’te bulunan 6 milyon 500 bin adet sebze fidesinin içerisinde 4 milyon 300 bin adet Maraş Biberi’nin yanı sıra 1 milyon adet Antep Acı Dolma Biberi, 1 milyon adet Antep Dolma Patlıcan, 125 bin adet Oturak Domates ve 75 bin adet Sof Yerli Oturak Domates fidesi bulunuyor.

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Törene; Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin katıldı.

ÇİFTÇİYE YARDIM ÇEŞİTLENDİ

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı’nın Gaziantep için çok özel bir ilçe olduğunu belirterek, “Tarıma ve ihracata dair yapılması gereken ne varsa yaptık ve bugün Avrupa’da tarıma dayalı ihracatta dünyada öne çıkan ülkeler arasında yer alıyoruz. Çiftçiye yönelik desteklerimizi her geçen gün çoğaltarak ilerliyoruz. Büyük bir ekosistemin önemli bir parçasıdır çiftçi. Yapmış olduğumuz çalışmalarla tek tip yardımı çeşitlendirme kararı aldık. Kaynakları verimli kullanmak adına her ilçe için ayrı bir yol haritası çizildi. Bereketli hilalin ortasındayız. Bizim yapmamız gereken tek şey birlik olmak ve çok çalışmaktır” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR’E DESTEK TEŞEKKÜRÜ