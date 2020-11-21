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GAZİANTEP

Gaziantepli vatandaşın tutkusu hastalık haline geldi: Evini, arabasını bile sattı

Gaziantepli antika tutkunu 53 yaşındaki Hanifi Özaslan, 40 yıldır satın aldığı antika eşyalar için evini ve arsasını sattı. Özaslan emekli maaşını dahi antikaya yatırdığını ifade etti. Özaslan antikanın kendisinde hastalık yaptığını vurgulayarak, “20 yıldır Gaziantep’te antikacılıkla uğraşıyoruz. Ondan önce babamla beraber Nizip ilçesinde bu işi yapıyorduk. O zamanlar 13 yaşındaydım. Antikacılık baba mesleğimdir. Köy kasaba şehir şehir gezerek eski eşyaları alırdık. Zamanla bu eski eşyalar bende bir bağımlılık oluşturdu" dedi.

Haber Merkezi İHA
Gaziantepli Özaslan, antika tutkusu yüzünden evini arabasını bile sattı.
Gaziantepli Özaslan, antika tutkusu yüzünden evini arabasını bile sattı.


Gaziantep'te yaşayan Hanifi Özaslan'ın antika tutkusu grenleri şaşırtıyor. Babasının antikacı olduğunu söyleyen Özaslan, 13 yaşından beri eski eşya aldıklarını ve zamanla bu antikaların kendisinde bağımlılık oluşturduğunu söyledi. 40 yıldır antika eşya satın aldığını ifade eden Özaslan, antikalar için köydeki evini sattığını hala da emekli maaşını bu işe yatırdığını söyledi. İçinde antika eşyaların bulunduğu 3 katlı tarihi bir ev alan Özaslan, 6 bin parçadan daha fazla antika eşyası bulunduğunu belirtti.

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6 bin parça antika eşyası var

Özaslan antikanın kendisinde hastalık yaptığını vurgulayarak, “20 yıldır Gaziantep’te antikacılıkla uğraşıyoruz. Ondan önce babamla beraber Nizip ilçesinde bu işi yapıyorduk. O zamanlar 13 yaşındaydım. Antikacılık baba mesleğimdir. Köy kasaba şehir şehir gezerek eski eşyaları alırdık. Zamanla bu eski eşyalar bende bir bağımlılık oluşturdu. Buradan merakım başladı. Kayda değer eşyaları alıyoruz. Ve bunları meraklılarına satıyoruz. Yaklaşık 6 bin parça antika eşyam var” dedi.


“Her şeyimi antikaya yatırdım”


Her şeyini antikalara yatırdığının altını çizen Özaslan, “Bu bende bir hastalık haline gelmiş. Gün geldi ekmek paramı bile bir antika parçasına verdim. Köydeki evimi, arsamı satarak antika eşya aldım. Emekli maaşımı halende antika eşyalara yatırıyorum. Bu bende bir sevdadır. Bir hastalık haline geldi. Bu işten parada kazandım. 13 yaşımda bu işe başladım şu an 53 yaşındayım, 40 yılım antika işiyle geçti” diye konuştu.

42 yıllık antika eşya merakı depoları doldurdu: 40 bin ürüne ulaştı
FOTOĞRAF 8
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Samsun'un Asarcık ilçesinde ikamet eden ve 42 yıldır antika eşya toplayan 55 yaşındaki Cemil Benice'nin antika eşya tutkusu 3 depoyu doldurdu.
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Cemil Benice'nin antika eşya toplama merakı görenleri şaşkına çeviriyor.
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Elinde her türlü ürün bulunan ve bu ürünleri 3 depoya ancak sığdırabilen Cemil Benice'nin depoları adeta tarih kokuyor.
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Evinin yanında ayrı bir depo, ilçedeki sanayi sitesinde ise ayrı ayrı depolara antika eşyaları dolduran Cemil Benice, 42 senelik merak bu. Bir abi vardı bozuk para toplardı. Topladığı bu paraları bana hediye etti. Bende de bundan sonra merak başladı. Şu an elimde 40 bin çeşit mal var. Kağnı tekerinden, kağnı arabalarına, Osmanlı sandığından, Ermeni sandığına, kömürlü ütüden, lambalı radyoya, her türlü antika ürün elimde mevcut. Bu ürünleri duyanlar ilçeye gelerek beni ziyaret ediyor. Vatandaşların ilgi göstermesi beni mutlu ediyor dedi.
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42 yıllık antika eşya merakı depoları doldurdu: 40 bin ürüne ulaştı
Samsun'da 42 yıldır antika eşya toplayan bir kişi 40 bin ürüne ulaştı.


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