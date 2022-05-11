Gündem Gaziantepte aşevi önündeki kadınların videosunu çeken tacizci gözaltında
GAZİANTEP

Gaziantep'te aşevi önündeki kadınların videosunu çeken tacizci gözaltında

Gaziantep'te aşevi önünde bekleyen kadınların videosunu izinsiz çekip sosyal medyadan paylaşan tacizci gözaltına alındı. Gaziantep Valisi Davut Gül, görüntülerde güvenlik görevlisi kıyafeti giydiği görülen kişinin, güvenlik görevlisi olmadığını belirtti.

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Haber Merkezi AA
Gaziantepte aşevi önündeki kadınların videosunu çeken tacizci gözaltında
Gaziantep'te aşevi önündeki kadınların videosunu çeken tacizci gözaltında.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Şahinbey ilçesinde, gıda yardımı yapılan bir noktada bekleyen koruma altındaki yabancı kadın ve çocukların rızası olmadan videolarını çekip sosyal medya hesabından paylaşan kişiyle ilgili çalışma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan araştırmada görüntüleri çekip paylaştığı tespit edilen E.C. gözaltına alındı.

Vali Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te özel bir firmanın işlettiği aşevi önünde sıra bekleyen kadınları izinsiz olarak kayda alıp sosyal paylaşım sitesinde paylaşan E.C. emniyetimiz tarafından yakalanmıştır. Konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Görüntülerdeki kişi özel güvenlik görevlisi değildir." ifadelerini kullandı.
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