Gaziantep'te dayısının tüfekle vurduğu genç kurtarılamadı

Gaziantep'teki olay, dün öğleden sonra Vatan Mahallesi'nde meydana geldi.

Ömer Özaslan ile husumetli olduğu dayısı Abdullah Ö. arasında sokakta tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Abdullah Ö., tüfekle yeğenine ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan ve ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Özaslan, tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

Özaslan'ın cenazesi, yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis ekipleri, kaçan Abdullah Ö.'yü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.