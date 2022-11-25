Gaziantep'te PKK operasyonu: Dokuz zanlı gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/YPG silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı analiz ve teknik çalışmalarda geçmiş tarihlerde PKK/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösteren 9 şüpheli tespit edildi.

İsimleri açıklanmayan 9 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

OYNAT 00:44 İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 18 zanlı yakalandı İstanbul'da silahlı terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü üyeleri ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, çatışma bölgelerinde eylem ve faaliyetlerde bulunarak örgüte destek sağlayanlar ile irtibatlı olup, çatışma bölgelerine geçiş arayışındaki, ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen şüphelilerin 12 ilçedeki adreslerini belirledi. Tespit edilen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 18 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. BiP'te paylaş

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