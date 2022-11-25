Gaziantep'te PKK operasyonu: Dokuz zanlı gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/YPG silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı analiz ve teknik çalışmalarda geçmiş tarihlerde PKK/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösteren 9 şüpheli tespit edildi.
İsimleri açıklanmayan 9 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
OYNAT 00:44
İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 18 zanlı yakalandı
İstanbul'da silahlı terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü üyeleri ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, çatışma bölgelerinde eylem ve faaliyetlerde bulunarak örgüte destek sağlayanlar ile irtibatlı olup, çatışma bölgelerine geçiş arayışındaki, ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen şüphelilerin 12 ilçedeki adreslerini belirledi. Tespit edilen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 18 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
FOTOĞRAF 11
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, PKKKCKnın propagandasını yaptıkları ve örgütün sözde gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttükleri ileri sürülen 18 zanlının kimliği tespit edildi.
Şüphelilerin adreslerine özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.
Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesinde ekipleri görünce evinin balkondan atlayıp kaçmaya çalışan zanlı, kovalamaca sonucu inşaat alanında yakalandı.
Polisin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.
Mersin'de şafak vakti PKK operasyonu: Balkondan atlayıp kaçmaya çalıştı
Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddia edilen 18 şüphelinin yakalanmasına amacıyla operasyon düzenlendi. Ekipleri görünce evinin balkondan atlayıp kaçmaya çalışan bir zanlı ise kovalamaca sonucu inşaat alanında yakalandı.