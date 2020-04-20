Gündem Gaziantepte tır şoförünün testi pozitif çıktı Temas ettiği 48 kişi karantinaya alındı
GAZİANTEP

Gaziantep'te tır şoförünün testi pozitif çıktı: Temas ettiği 48 kişi karantinaya alındı

Gaziantep'te tır şoförünün testi pozitif çıktı: Temas ettiği 48 kişi karantinaya alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin, 14 yakını ve temasta olduğu 34 kişi karantinaya alındı.

Haber Merkezi DHA
Jandarma ekipleri önlem aldı.
Jandarma ekipleri önlem aldı.

Tır şoförlüğü yapan ve Özbekistan'dan dönen E.K., yurda döndükten sonra yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla hastanede tedaviye alındı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan E.K., Ağabey Mahallesi'ndeki evde ailesinden 14 kişiyle birlikte karantinaya alındı.

AA

Karantina süresi devam ederken E.K. ile temas kurduğu yeni tespit edilen 34 kişi daha karantinaya alındı. Bu kişilerin yaşadığı 14 evden dışarı çıkmaları yasaklanırken, karantinaya alınan kişi sayısı da böylece 48'e yükselmiş oldu.

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