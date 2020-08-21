Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Gaziosmanpaşada toprak kayması Bir bina tahliye edildi
İSTANBUL

Gaziosmanpaşa’da toprak kayması: Bir bina tahliye edildi

Gaziosmanpaşa’da toprak kayması: Bir bina tahliye edildi

Gaziosmanpaşa’da temeli yeni atılan bir inşaatta toprak kayması meydana geldi. Olayın ardından bölgeye gelen güvenlik ekipleri olası bir tehlikeye karşı inşaatın bitişiğindeki 5 katlı binayı tahliye etti.

Haber Merkezi AA
5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.
5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, Karlıtepe Mahallesi Çeşme Üstü Sokak’ta temeli yeni atılan inşaat alanında henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Can kaybının yaşanmadığı olayda polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yandaki 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Gaziosmanpaşa’da toprak kayması: Polis kapıları tek tek çalıp binayı boşalttı
FOTOĞRAF 10
Title
Gaziosmanpaşa’da bir inşaatta meydan gelen toprak kayması nedeniyle yandaki binada çatlaklar oluştu. 5 katlı bina yandaki tedbir amacıyla tahliye edildi.
Title
Olay saat 05.30 Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesi Çeşme Üstü Sokaktaki bir inşaatta meydana geldi.
Title
Edinilen bilgiye göre, sokaktaki temeli yeni atılan inşaat alanında henü bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. Büyük bir gürültüyle uyanan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Title
Yaralı ve can kaybının olmadığı olayda zabıta ve itfaiye ekipleri, yandaki 5 katlı binanın etrafında inceleme yaptı.
Title
Yapılan incelemede ekipler, binanın etrafında çatlakların oluştuğunu tespit etti.
Title
Polis, daha sonra çevrede güvenlik önlemi alarak, binadaki vatandaşların kapısını çalarak tek tek uyandırdı.
Title
5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı, vatandaşlar akrabalarının yanına gitti.
Title
Bina etrafında güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Title
Title
Gaziosmanpaşa’da toprak kayması: Polis kapıları tek tek çalıp binayı boşalttı
Gaziosmanpaşa'da temeli yeni atılan bir inşaatta toprak kayması meydana geldi. Olayın ardından bölgeye gelen güvenlik ekipleri olası bir tehlikeye karşı inşaatın bitişiğindeki 5 katlı binayı tahliye etti.

Emniyete yeni birim: Cumhurbaşkanı kararı ile kuruldu
GÜNDEM
Emniyete yeni birim: Cumhurbaşkanı kararı ile kuruldu
Abone Ol Google News
Polis kapılarıtek tek çalıp uyardı

Polis kapıları
tek tek çalıp uyardı

​İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması..
Türkiye ve dünya sürprizi bekliyor

Türkiye ve dünya sürprizi bekliyor

Erdoğan büyük müjdeyi bugün 15.00'te İstanbul'da açıklayacak.
Yunanistanınfelaketi olur

Yunanistan'ın Türkiye ile savaşı göze alması Atina için tam bir aptallık.
​Kariye Camii<br>ibadete açılıyor!

​Kariye Camii
ibadete açılıyor!

1945'te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen cami kapılarını açıyor.
Karadeniz karış karış taranıyor

Karadeniz karış karış taranıyor

1970'de Karadeniz'de başlayan doğal gaz arama serüvenine ilişkin tüm detaylar.
Allah sana<br>yardım etmeyecek

Allah sana
yardım etmeyecek

​ABD polisinden öldürdüğü siyahi Müslüman gence skandal sözler!
Sosyal medyada<br>tek konu 'müjde'

Sosyal medyada
tek konu 'müjde'

​CHP ve İYİ Partililer yine milletin sevincine ortak olamadı.
CHP ideolojik<br>belediyeciliği hortlattı

CHP ideolojik
belediyeciliği hortlattı

​Kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız diyenler, binlerce kişiyi işinden etti.
Ege'de haksız<br>olan biziz

Ege'de haksız
olan biziz

Yunan profesör İraklidis itiraf etti.
Sonuna kadar<br>polisimizin yanındayım

Sonuna kadar
polisimizin yanındayım

​Yusuf Güney'den görevden uzaklaştırılan polislere destek mesajı.
Doğalgaz faturamız<br>13 milyar dolar

Doğalgaz faturamız
13 milyar dolar

​Erdoğan doğal gaz rezervi müjdesi verirse büyük bir yükten kurtulacağız.
Karar pazartesi

Karar pazartesi

Eski HDP vekili tecavüzü yine inkar etti.
Şanssızlığın böylesi

Şanssızlığın böylesi

​4 ay sonra bir saatliğine dışarı çıktı, koronavirüs kaptı.
Dahlan için<br>kırmızı bülten

Dahlan için
kırmızı bülten

​Ortadoğu'nun kiralık katilinin dosyası kabarık.
Yüzen ABD<br>üssü Girit'te

Yüzen ABD
üssü Girit'te

​Fransa'nın artan varlığı sonrasında hemen bölgeye gönderildi.
Yüksek rakımlı<br>refah projesi

Yüksek rakımlı
refah projesi

Hedef yüksek kesimlerde yaşayan çiftçiler.
Cimbom'da<br>sistem değişiyor

Cimbom'da
sistem değişiyor

​Radamel Falcao ve Mbaye Diagne gol yollarındaki silah olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.