Gaziosmanpaşa’da toprak kayması: Bir bina tahliye edildi

Alınan bilgiye göre, Karlıtepe Mahallesi Çeşme Üstü Sokak’ta temeli yeni atılan inşaat alanında henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Can kaybının yaşanmadığı olayda polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yandaki 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.
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Gaziosmanpaşa’da bir inşaatta meydan gelen toprak kayması nedeniyle yandaki binada çatlaklar oluştu. 5 katlı bina yandaki tedbir amacıyla tahliye edildi.
Olay saat 05.30 Gaziosmanpaşa Karlıtepe Mahallesi Çeşme Üstü Sokaktaki bir inşaatta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sokaktaki temeli yeni atılan inşaat alanında henü bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. Büyük bir gürültüyle uyanan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Yaralı ve can kaybının olmadığı olayda zabıta ve itfaiye ekipleri, yandaki 5 katlı binanın etrafında inceleme yaptı.
Yapılan incelemede ekipler, binanın etrafında çatlakların oluştuğunu tespit etti.
Polis, daha sonra çevrede güvenlik önlemi alarak, binadaki vatandaşların kapısını çalarak tek tek uyandırdı.
5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı, vatandaşlar akrabalarının yanına gitti.
Bina etrafında güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Gaziosmanpaşa’da toprak kayması: Polis kapıları tek tek çalıp binayı boşalttı
Gaziosmanpaşa'da temeli yeni atılan bir inşaatta toprak kayması meydana geldi. Olayın ardından bölgeye gelen güvenlik ekipleri olası bir tehlikeye karşı inşaatın bitişiğindeki 5 katlı binayı tahliye etti.
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