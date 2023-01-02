Gündem Gece ve sabah saatlerine dikkat İstanbul Valiliği ve Sabiha Gökçen Havalimanından önemli uyarı
İSTANBUL

Gece ve sabah saatlerine dikkat: İstanbul Valiliği ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan önemli uyarı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve ulaşımdaki aksamalara karşı vatandaşları uyardı. Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), sis nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan gerçekleşecek seferlerde yaşanabilecek iptal ve gecikmelere karşı yolculardan uçuşlarını takip etmelerini istedi. THY sis nedeniyle Anadolujet'in Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 48 uçuşunun iptal edildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Gece ve sabah saatlerine dikkat: İstanbul Valiliği ve Sabiha Gökçen Havalimanından önemli uyarı
Sis nedeniyle 48 uçuş iptal edildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve ulaşımdaki aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiğini belirterek, "Görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım." ifadelerine yer verdi.

THY'DEN UÇUŞ İPTALİ

THY sis nedeniyle Anadolujet'in Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 48 uçuşunun iptal edildiğini açıkladı.

Öte yandan, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan seyahat edecek yolculara sis uyarısı yaptı.

HEAŞ'tan yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı uçuşlarında, 3 ve 4 Ocak tarihlerinde gece saatlerinden öğle saatlerine kadar yoğun sis beklendiği belirtilerek, "Uçuşlarda aksamalar ve iptaller yaşanması beklenmekte olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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