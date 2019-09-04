Gece yarısı korkunç olay: Anne ve bebeği ölü bulundu

Samsun'da saat 20.30 sıralarında Atakum ilçesi Kurupelit Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre işten evine dönen Tarık B., yatak odasında eşi Fatma B.yi intihar etmiş, 1 aylık bebekleri Aybüke’yi de beşiğinde hareketsiz halde buldu.

GENÇ KADIN İNTİHAR ETTİ BEBEĞİN ÖLÜMÜ ARAŞTIRILIYOR

Çocuğunun ve eşinin nefes almadığını fark eden Tarık B. durumu 112 Acil Acil Çağrı Merkezi’ne haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine eve, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatma B. ve Aybüke B.nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Anne Fatma B.’nin ilk belirlemelere göre intihar ederek yaşamına son verdiği belirlenirken, minik kızın ölüm nedenin ise araştırıldığı belirtildi. Savcılık incelemesinin ardından anne ve kızın cansız bedenleri, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.