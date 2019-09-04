Gündem Gece yarısı korkunç olay Anne ve bebeği ölü bulundu
SAMSUN

Gece yarısı korkunç olay: Anne ve bebeği ölü bulundu

Samsun’da işten evine dönen Tarık B., 27 yaşındaki eşi Fatma B.’yi intihar etmiş, 1 aylık bebekleri Aybüke’yi de beşiğinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, minik kızın hayatını kaybettiğini, annesinin de ilk belirlemelere göre intihar ederek yaşamına son verdiğini belirledi.

Haber Merkezi DHA
Fatma B.
Fatma B.

Samsun'da saat 20.30 sıralarında Atakum ilçesi Kurupelit Mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre işten evine dönen Tarık B., yatak odasında eşi Fatma B.yi intihar etmiş, 1 aylık bebekleri Aybüke’yi de beşiğinde hareketsiz halde buldu.

GENÇ KADIN İNTİHAR ETTİ BEBEĞİN ÖLÜMÜ ARAŞTIRILIYOR

Çocuğunun ve eşinin nefes almadığını fark eden Tarık B. durumu 112 Acil Acil Çağrı Merkezi’ne haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine eve, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatma B. ve Aybüke B.nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Anne Fatma B.’nin ilk belirlemelere göre intihar ederek yaşamına son verdiği belirlenirken, minik kızın ölüm nedenin ise araştırıldığı belirtildi. Savcılık incelemesinin ardından anne ve kızın cansız bedenleri, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Artık yarı fiyatına satılmayacak

Artık yarı fiyatına satılmayacak

​İcradan satış sistemine yeni model geliyor.
Avrupa kurtuldusıra Türkiyede

Avrupa kurtuldu
sıra Türkiye'de

​Uzun süreli doğal gaz sözleşmeleri yeniden gündemde.
Ünlü rezidanstaki olayda ilginç tesadüf

Ünlü rezidanstaki olayda ilginç tesadüf

​Aynı kasayı ikinci defa açmaya gidince ortaya çıktı.
Korkunç olay

Korkunç olay

Genç kadın ve 1 aylık kızı evde ölü bulundu.
Evlat nöbeti

Evlat nöbeti

Diyarbakır tek ses: ​Artık HDP'ye verecek çocuğumuz yok.
Vakıflara sitem değil<br>teşekkür edilmeli

Vakıflara sitem değil
teşekkür edilmeli

​Esenler Belediye Başkanı Göksu'dan önemli açıklama.

Ev basıp<br>çocuk kaçırdılar

Ev basıp
çocuk kaçırdılar

​Suriye'de son bir ayda 4'ü çocuk 229 sivil PKK tarafından kaçırıldı.
Keşmir açık <br>hava hapishanesi

Keşmir açık
hava hapishanesi

​Baskıcı politikaların yürütüldüğü bölgede sivil halk gıda ve ilaç sıkıntısı yaşıyor.
Girişimciyi Silikon Vadisi’ne taşıyor

Girişimciyi Silikon Vadisi’ne taşıyor

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, girişimcileri yatırımcılarla buluşturuyor.
Öyle ya da <br>böyle gidecekler

Öyle ya da
böyle gidecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenli bölge için tarih vermişti.
İdlib yavaş yavaş yok oluyor

İdlib yavaş yavaş yok oluyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Başbakanı'nı kabul etti.
Karadan devriye başlıyor

Karadan devriye başlıyor

Zırhlı araçlar Fırat'ın doğusu için sınır hattında.
Boris bu kez kaybetti

Boris bu kez kaybetti

Muhalefet anlaşmasız Brexit için kritik oylamayı kazandı.
Çin'e ağır tehdit

Çin'e ağır tehdit

Trump yeniden seçilirse, yaptırımlarını sürdürecek.
Yaşattığınız<br>gurur yeter

Yaşattığınız
gurur yeter

Erdoğan'dan '12 dev adam' paylaşımı.
Elimizden kaçırdık!

Elimizden kaçırdık!

Heyecan verici maçın finalinde kaybettik.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.