Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Geliboluda tarlaları yanan köylülerin üzüntüsü Rekor verim bekliyorduk, böyle dağınık yangın hiç görmedik
ÇANAKKALE

Gelibolu'da tarlaları yanan köylülerin üzüntüsü: Rekor verim bekliyorduk - Çanakkale haber

Gelibolu'da tarlaları yanan köylülerin üzüntüsü: Rekor verim bekliyorduk, böyle dağınık yangın hiç görmedik

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve 19 saatte kontrol altına alının yangında ekili tarlaları zarar gören köylüler, büyük üzüntü yaşadı. Köyüler biri, "Buğday tarlamızdan rekor verim bekliyorduk. Emeklerimize yazık oldu" derken, bir başkası ise, "Geçmiş yıllarda yangın gördük ama bunun gibi zarar vereni görmedik. Böyle dağınık yangın hiç görmedik" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Yangın nedeniyle Eceabat'ın Kumköy ve Yalova köylerinde yaşayanlar, endişeye düştü.
Yangın nedeniyle Eceabat'ın Kumköy ve Yalova köylerinde yaşayanlar, endişeye düştü.

Gelibolu'nun Ilgardere mevkisindeki ormanlık alanda, dün saat 14.50'de çıkan yangın, orman, itfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesi sonucu bugün saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle Eceabat'ın Kumköy ve Yalova köylerinde yaşayanlar, endişeye düştü.

Bakan Pakdemirli: Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı
GÜNDEM
Bakan Pakdemirli: Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı

DHA
Alevlerin sardığı ormanlık alanların yanı sıra köylülerin ekili ve hasat yapılacak tarlaları da zarar gördü.

Alevlerin sardığı ormanlık alanların yanı sıra köylülerin ekili ve hasat yapılacak tarlaları da zarar gördü. Dumanların etkisini yitirdiği bölgede yanan ağaçlar ve buğday tarlalarında günün ağarmasıyla yangının verdiği zarar, ortaya çıktı.

DHA
Fatma Gülen, Kumköy'de yangında buğday tarlasının yandığını gözyaşı dökerek anlattı.

"Rekor verim bekliyorduk, emeklerimize yazık oldu"

Kumköy'de, yangında buğday tarlasının yandığını gözyaşı dökerek anlatan Fatma Gülen, "Yangın buğday tarlamızı yaktı, çok üzgünüm. Çok kötü oldu. Yapacak bir şey yok. Yanan tarlamızın sigortası da yoktu. Allah'a şükür canımıza bir şey olmadı. Buğday tarlamızdan rekor verim bekliyorduk. Emeklerimize yazık oldu" dedi.

Çanakkale Kumköylüler evleri için sabaha kadar nöbet tuttu
OYNAT 00:00
Çanakkale Kumköylüler evleri için sabaha kadar nöbet tuttu
Çanakkale'nin tarihi Gelibolu Yarımdası'ndaki orman yangono nedeniyle bahçe ve tarım arazileri yanan köylüler, evlerini terk etmeyerek gece boyu nöbet tuttu.

"Böyle dağınık yangın hiç görmedik"

Kumköy'de yaşayan Osman Taş (78) da önceki yıllarda köylerinde büyük orman yangınları çıktığını ancak bu kadar zarar vermediğini belirterek, "Geçmiş yıllarda yangın gördük ama bunun gibi zarar vereni görmedik. Ekili buğdayımız hiç kalmadı, hepsi yandı. Böyle dağınık yangın hiç görmedik" diye konuştu.

Gelibolu'dan kahreden görüntüler: Böyle dağınık yangın hiç görmedik
FOTOĞRAF 10
Title
Gelibolu'nun Ilgardere mevkisindeki ormanlık alanda, dün saat 14.50'de çıkan yangın, orman, itfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesi sonucu bugün saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı.
Title
Yangın nedeniyle Eceabat'ın Kumköy ve Yalova köylerinde yaşayanlar, endişeye düştü.
Title
Alevlerin sardığı ormanlık alanların yanı sıra köylülerin ekili ve hasat yapılacak tarlaları da zarar gördü. Dumanların etkisini yitirdiği bölgede yanan ağaçlar ve buğday tarlalarında günün ağarmasıyla yangının verdiği zarar, ortaya çıktı.
Title
'REKOR VERİM BEKLİYORDUK, EMEKLERİMİZE YAZIK OLDU'<br>​<br>​ Kumköy'de, yangında buğday tarlasının yandığını gözyaşı dökerek anlatan Fatma Gülen, Yangın buğday tarlamızı yaktı, çok üzgünüm. Çok kötü oldu. Yapacak bir şey yok. Yanan tarlamızın sigortası da yoktu. Allah'a şükür canımıza bir şey olmadı. Buğday tarlamızdan rekor verim bekliyorduk. Emeklerimize yazık oldu dedi.
Title
'BÖYLE DAĞINIK YANGIN HİÇ GÖRMEDİK'<br>​<br>​ Kumköy'de yaşayan Osman Taş (78) da önceki yıllarda köylerinde büyük orman yangınları çıktığını ancak bu kadar zarar vermediğini belirterek, şunları söyledi:
Title
Gelibolu'da tarlaları yanan köylülerin üzüntüsü
Title
Geçmiş yıllarda yangın gördük ama bunun gibi zarar vereni görmedik. Ekili buğdayımız hiç kalmadı, hepsi yandı. Böyle dağınık yangın hiç görmedik.
Title
Title
Title
Gelibolu'da tarlaları yanan köylülerin üzüntüsü
Gelibolu'dan kahreden görüntüler: Böyle dağınık yangın hiç görmedik
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve 19 saatte kontrol altına alının yangında ekili tarlaları zarar gören köylüler, büyük üzüntü yaşadı.


Bakan Pakdemirli, Gelibolu'daki yangın söndürme çalışmalarını havadan izledi
OYNAT 00:52
Bakan Pakdemirli, Gelibolu'daki yangın söndürme çalışmalarını havadan izledi
Çanakkale'nın Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını poyrazın etkisiyle büyürken, 20 helikopter 2 uçak, 107 arazöz ve 400'den fazla personel yangına canla başla müdahale ediyor. Ekipler alevlerin şehitliklere ulaşmaması için çaba sarfederken, İzmir programını yarıda kesen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangın söndürme çalışmalarını havadan inceledi.


Abone Ol Google News
FBIyı alarma geçirdi

FBI'yı alarma geçirdi

PizzaGate adlı ​çocuk istismarı teorisi yeniden gündemde..
Tüm mahsulleri kül oldu

Tüm mahsulleri kül oldu

​Tarlası yanan Gelibolulu köylüler büyük üzüntü içinde.
Bağımlılıkta en büyük etken aile

Bağımlılıkta en
büyük etken aile

Madde bağımlısı gençleri topluma kazandırmaya çalışıyor.

​İçişleri Bakanı Soylu terörle mücadelede son durumu anlattı.

Haftanın futbolcusu <br>Fenerbahçe'den

Haftanın futbolcusu
Fenerbahçe'den

​Süper Lig'de 30. haftanın 11'i belli oldu.

PKK'lı terörist böyle teslim oldu

PKK'lı terörist böyle teslim oldu

​Kahraman Mehmetçik: Devletin şefkatli kollarına hoş geldin.
Eşcinsellerin evlat edinmesini yasaklıyor

Eşcinsellerin evlat edinmesini yasaklıyor

​Polonya Cumhurbaşkanı: Çocuklarımızı LGBT'den korumalıyız.
Sivaslı akademisyen yaptı

Sivaslı akademisyen yaptı

Yerli motor çalışması TÜBİTAK'tan destek aldı.
Yarına dikkat

Yarına dikkat

​81 ilde eş zamanlı yapılacak.
Sıkışık trafikte hızır gibi yetişecek

Sıkışık trafikte hızır gibi yetişecek

​İşte İstanbul'un yeni moto-ambulansları...

​Çığ gibi yayılıyor, gerçeğinden ise ayırt edilemiyor.
LGBT savunuculuğu komünizmden daha tehlikeli diyen Polonya Cumhurbaşkanı Duda eşcinsellerin evlat edinmesini yasaklıyor: Çocuklar eşcinsellerden korunmalı
Dünya

LGBT savunuculuğu komünizmden daha tehlikeli diyen Polonya Cumhurbaşkanı Duda eşcinsellerin evlat edinmesini yasaklıyor: Çocuklar eşcinsellerden korunmalı

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, eşcinsellerin evlat edinmesini yasaklayan bir tasarıyı imzalayacağını açıkladı. Parlamento'da oylanacak olan tasarıya göre sadece anayasada belirtilen evlilik müessesinde yaşayan çiftlerin (bir erkek ve bir kadın) evlat edinme hakkı bulunuyor. Duda daha önce yaptığı bir açıklamada LGBT hakları savunuculuğunun 'komünizmden daha yıkıcı bir ideoloji olduğunu' söylemişti.
Bir Fikir Bir İnsan Derneği madde bağımlısı gençleri topluma kazandırmak için çalışıyor: Bağımlılıkta en büyük etken aile
Hayat

Bir Fikir Bir İnsan Derneği madde bağımlısı gençleri topluma kazandırmak için çalışıyor: Bağımlılıkta en büyük etken aile

İstanbul Üsküdar’da madde bağımlısı gençlerin topluma kazandırılması için yoğun mesai harcayan Bir Fikir Bir İnsan Derneği, üçüncü şubesini açarak yeni projeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor. Madde kullanan gençlerin ötesinde bir de bu zehri kullanmaya aday olabilecek çocukların gelişimi için uğraş verdiklerini belirten Dernek Başkanı Cemil Sucu, gençlerin neden madde bağımlısı olduğunu şöyle açıkladı: “Gençlerimiz aileleriyle aralarındaki anlaşmazlıktan veya ilgi eksikliğinden dolayı maalesef bu belaya bulaşıyorlar. Ailede bulamadığı sevgiyi ilgiyi yalancı maddelerde arıyorlar."
Fenerbahçe'yi Comolli kurtaracak
Spor

Fenerbahçe'yi Comolli kurtaracak

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç yönetimiyle birlikte sportif direktör olarak göreve getirilen fakat daha sonra yolların ayrıldığı Damien Comolli, Michael Frey'i Toulouse'a götürmek istiyor. Fenerbahçe'nin Nürnberg'e kiraladığı oyuncu, Bundesliga'nın bitmesiyle birlikte yeniden sarı-lacivertlilere dönecek. Comolli, ilk transferi olarak Frey'i Toulouse'a kazandırmak istiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.