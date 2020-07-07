Gelibolu'da tarlaları yanan köylülerin üzüntüsü: Rekor verim bekliyorduk, böyle dağınık yangın hiç görmedik

Gelibolu'nun Ilgardere mevkisindeki ormanlık alanda, dün saat 14.50'de çıkan yangın, orman, itfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesi sonucu bugün saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle Eceabat'ın Kumköy ve Yalova köylerinde yaşayanlar, endişeye düştü.

GÜNDEM Bakan Pakdemirli: Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı

DHA Alevlerin sardığı ormanlık alanların yanı sıra köylülerin ekili ve hasat yapılacak tarlaları da zarar gördü.

Alevlerin sardığı ormanlık alanların yanı sıra köylülerin ekili ve hasat yapılacak tarlaları da zarar gördü. Dumanların etkisini yitirdiği bölgede yanan ağaçlar ve buğday tarlalarında günün ağarmasıyla yangının verdiği zarar, ortaya çıktı.

DHA Fatma Gülen, Kumköy'de yangında buğday tarlasının yandığını gözyaşı dökerek anlattı.

"Rekor verim bekliyorduk, emeklerimize yazık oldu"

Kumköy'de, yangında buğday tarlasının yandığını gözyaşı dökerek anlatan Fatma Gülen, "Yangın buğday tarlamızı yaktı, çok üzgünüm. Çok kötü oldu. Yapacak bir şey yok. Yanan tarlamızın sigortası da yoktu. Allah'a şükür canımıza bir şey olmadı. Buğday tarlamızdan rekor verim bekliyorduk. Emeklerimize yazık oldu" dedi.

"Böyle dağınık yangın hiç görmedik"

Kumköy'de yaşayan Osman Taş (78) da önceki yıllarda köylerinde büyük orman yangınları çıktığını ancak bu kadar zarar vermediğini belirterek, "Geçmiş yıllarda yangın gördük ama bunun gibi zarar vereni görmedik. Ekili buğdayımız hiç kalmadı, hepsi yandı. Böyle dağınık yangın hiç görmedik" diye konuştu.

FOTOĞRAF 10 Gelibolu'nun Ilgardere mevkisindeki ormanlık alanda, dün saat 14.50'de çıkan yangın, orman, itfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesi sonucu bugün saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Eceabat'ın Kumköy ve Yalova köylerinde yaşayanlar, endişeye düştü. Alevlerin sardığı ormanlık alanların yanı sıra köylülerin ekili ve hasat yapılacak tarlaları da zarar gördü. Dumanların etkisini yitirdiği bölgede yanan ağaçlar ve buğday tarlalarında günün ağarmasıyla yangının verdiği zarar, ortaya çıktı. 'REKOR VERİM BEKLİYORDUK, EMEKLERİMİZE YAZIK OLDU'<br>​<br>​ Kumköy'de, yangında buğday tarlasının yandığını gözyaşı dökerek anlatan Fatma Gülen, Yangın buğday tarlamızı yaktı, çok üzgünüm. Çok kötü oldu. Yapacak bir şey yok. Yanan tarlamızın sigortası da yoktu. Allah'a şükür canımıza bir şey olmadı. Buğday tarlamızdan rekor verim bekliyorduk. Emeklerimize yazık oldu dedi. 'BÖYLE DAĞINIK YANGIN HİÇ GÖRMEDİK'<br>​<br>​ Kumköy'de yaşayan Osman Taş (78) da önceki yıllarda köylerinde büyük orman yangınları çıktığını ancak bu kadar zarar vermediğini belirterek, şunları söyledi: Gelibolu'da tarlaları yanan köylülerin üzüntüsü Geçmiş yıllarda yangın gördük ama bunun gibi zarar vereni görmedik. Ekili buğdayımız hiç kalmadı, hepsi yandı. Böyle dağınık yangın hiç görmedik. Gelibolu'da tarlaları yanan köylülerin üzüntüsü Gelibolu'dan kahreden görüntüler: Böyle dağınık yangın hiç görmedik Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve 19 saatte kontrol altına alının yangında ekili tarlaları zarar gören köylüler, büyük üzüntü yaşadı.

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OYNAT 00:52 Bakan Pakdemirli, Gelibolu'daki yangın söndürme çalışmalarını havadan izledi Çanakkale'nın Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını poyrazın etkisiyle büyürken, 20 helikopter 2 uçak, 107 arazöz ve 400'den fazla personel yangına canla başla müdahale ediyor. Ekipler alevlerin şehitliklere ulaşmaması için çaba sarfederken, İzmir programını yarıda kesen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangın söndürme çalışmalarını havadan inceledi. BiP'te paylaş

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