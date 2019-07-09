Gündem Gelin dehşeti 92 yaşındaki kayınvalidesini sopayla dövdü
SAMSUN

Samsun'da gelin dehşeti: 92 yaşındaki kayınvalidesini sopayla dövdü

Gelin dehşeti: 92 yaşındaki kayınvalidesini sopayla dövdü

Samsun'da tartıştığı 92 yaşındaki kayınvalidesi H.T.'yi sopayla döverek, kolunu kırdığı öne sürülen 65 yaşındaki gelini M.T., serbest bırakıldı.

Haber Merkezi DHA
Yaşlı kadının kolunun kırıldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi bulunduğu görüldü.
Yaşlı kadının kolunun kırıldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi bulunduğu görüldü.

Samsun'daki olay, Çarşamba ilçesi Bayramlı Mahallesi'nde meydana geldi.

Alacak yüzünden kayınvalidesi H.T. ile arasında anlaşmazlık bulunan M.T., eşiyle birlikte yaşadıkları Fransa'dan memleketine izne geldi.

İddiaya göre eşi evde olmadığı sırada kayınvalidesinin evine giden M.T., H.T.'ye sopayla vurmaya başladı. Aldığı darbelerle yaralanan H.T., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.T.'nin kolunun kırıldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi bulunduğu görüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatan Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.T.'yi gözaltına alarak karakola götürdü.

Savcı talimatıyla ifadesinin ardından serbest bırakılan M.T., eşiyle birlikte Fransa'ya döndü.

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