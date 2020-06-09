Genç çiftin bir gün önce aldıkları otomobille korkunç sonu: TIR'ın altına girdiler

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir gün önce yeni aldıkları otomobil ile gezmeye çıkan Çağrı (32) ve eşi Gizem Cesur, otomobilin TIR’ın altına girerek olay yerinde hayatlarını kaybettiler.

TIR'IN ALTINDA HURDAYA DÖNEN ARAÇTA CAN VERDİLER

Kaza, gece saatlerinde Ceyhan-Yumurtalık Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yumurtalık’tan Ceyhan’a istikametine seyir halindeki Çağrı Cesur yönetimindeki 59 AAV 341 plakalı otomobil, Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu bağlantı kavşağından ana yola çıkan Rauf K.’nın kullandığı 77 AZ 636 plakalı TIR’ın altına girdi.

DHA Genç çift, yeni aldıkları otomobille kazada hayatını kaybetti.

Olayı gören çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de araçta sıkışan çifti çıkartmak için çaba sarf etti. Uzun süren çaba sonunda çıkartılan çiftin öldüğü belirlenirken, TIR sürücüsü Rauf K. ise gözaltına alındı.

DHA Çağrı ve eşi Gizem Cesur

Hayatını kaybeden genç çiftin cansız bedenleri, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

DHA Çağrı ve Gizem Cesur'un hayatını kaybettiği kaza.

DHA Çağrı ve Gizem Cesur'un hayatını kaybettiği kaza.

DHA Çağrı ve Gizem Cesur'un hayatını kaybettiği kaza.

DHA Çağrı ve Gizem Cesur'un hayatını kaybettiği kaza.