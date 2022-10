Genç Eyüpsultan’da kazananlar belli.

Genç Eyüpsultan uygulamasında gençler, birbirinden güzel sürpriz hediyelere sahip olabiliyor. Her ayın birincisine bilgisayar ve her ayın ilk 150’sine çeşitli ödüllerin verildiği uygulamada bu ay yaklaşık 10 bin elmas biriktirerek birinci olan Enes Sessiz bilgisayar, 9 bin 937 elmas biriktirerek ikinci olan Adnan Elkoca tablet ve 5 bin 171 elmas biriktirerek üçüncü olan Said Enes Uğurlu da tablet kazandı. Ödül töreninde konuşan Başkan Deniz Köken, uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte katılımcı belediyeciliğe ayrı bir parantez açtıklarını ifade ederek, “Etkinlikleri yapmalıyız ki takip olsun, biz her gün etkinlik yapmalıyız, o zaman hem kendimizi perçinliyoruz hem de sizler bu etkinliklere katılmak suretiyle kendinizi şehirle entegre ediyorsunuz. Şehirde ne var ne yok yapılıyor mu yapılmıyor mu, biz şehirde ne yapıyoruz ne yapmıyoruz. Belki eksik bir şey yapıyoruz, onunla da ilgili önerilerinizi alacağız. Bu süreçte 3 bin 500 Genç Eyüpsultanlı’ya katılım olmuş. Demek ki gayret edince oluyormuş. Bundan sonra şöyle olacak, bunları da yapsaydınız daha iyi olurdu demeye başlayacaksınız çünkü ne yapıldığını gördüğünüzde yeni projeler aklınıza gelecek” dedi.

