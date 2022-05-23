Gençlik şöleni dönüşü kazada hayatını kaybeden Sudenaz'a veda: Cenaze törenine Erdoğan da katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlik şöleni dönüşü kazada hayatını kaybeden Sudenaz Akkuş'un Kocaeli'deki cenaze töreninde konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Adana Gençlik Şöleni programı dönüşü kaza sonucu vefat eden Sude Akkuş için Kocaeli Kartepe’de düzenlenen cenaze törenine katılıyor. https://t.co/nUsGC0Q0wN — Yeni Şafak (@yenisafak) May 23, 2022

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Allah bu genç yaşta ebediyete uğurladığımız Sudenaz kızımız ve Tahliye hanımın mekanı cennet eylesin.

Temennim odur ki üç yavrumuzu şehitlik makamını nasip eder, Peygamber efendimize komşu eder.

Şoförle ilgili Yargı gereken neyse yapacak. Bizler de takipçisi olacağız.

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NE OLMUŞTU?

AK Parti'nin Adana'da düzenlediği "Bir Gençlik Şöleni"nden sonra Adana'dan Konya'ya giden, H.A. yönetimindeki 42 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi 2'nci sınıf öğrencisi İlayda Karakoca ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Faruk Küçük, Konya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Sude Akkuş da hastanede yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan şoför Hasan Akgül'ün de aralarında bulunduğu 41 yaralı ise hastanelerde tedaviye alındı.

ŞOFÖR UYUMUŞ

Kazanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok sayıda bakan, milletvekili ve diğer partilerden isimler, hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine taziyelerini iletti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da Niğde'ye gelerek, yaralanan gençlere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bakan Soylu, otobüs şoförünün uyuması sonucu kazanın meydana geldiğini bildirdi. Hayatını kaybeden öğrencilerin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından memleketlerine gönderildi.

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YARALILARIN SON DURUMU

Niğde Valiliği, yaralıların son durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Tedavisi tamamlanan toplam 18 yaralının taburcu işlemleri yapılmış olup, 23 yaralının tedavilerine Niğde, Konya, Kayseri, Ankara ve Çorum'da hastanelerde devam edilmektedir. Meydana gelen bu elim kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi.